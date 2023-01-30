Таюрская попросила признать ее иноагентом вслед за Прусикиным.
Я к нему поднимусь в небо: солистка Little Big требует признать ее иноагентом
Я к нему поднимусь в небо: солистка Little Big требует признать ее иноагентом
Солистка группы Little Big попросила признать ее иностранным агентом вслед за лидером коллектива Ильей Прусикиным. В своих соцсетях она поделилась постом Аллы Пугачевой, которая ранее просила дать ей иноагентский статус вслед за ее супругом Максимом Галкиным.
«Спасибо, Алла Пугачева, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда», – написала певица в своем микроблоге.
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