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Я к нему поднимусь в небо: солистка Little Big требует признать ее иноагентом

Limon.ee
Я к нему поднимусь в небо: солистка Little Big требует признать ее иноагентом
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Илья Прусикин и Софья Таюрская.
Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото: Mikhail Japaridze

Таюрская попросила признать ее иноагентом вслед за Прусикиным.

Солистка группы Little Big попросила признать ее иностранным агентом вслед за лидером коллектива Ильей Прусикиным. В своих соцсетях она поделилась постом Аллы Пугачевой, которая ранее просила дать ей иноагентский статус вслед за ее супругом Максимом Галкиным.

«Спасибо, Алла Пугачева, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда», – написала певица в своем микроблоге.

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