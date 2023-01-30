Я к нему поднимусь в небо: солистка Little Big требует признать ее иноагентом

Солистка группы Little Big попросила признать ее иностранным агентом вслед за лидером коллектива Ильей Прусикиным. В своих соцсетях она поделилась постом Аллы Пугачевой, которая ранее просила дать ей иноагентский статус вслед за ее супругом Максимом Галкиным.