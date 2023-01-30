Искусственный интеллект перенес героев «Простоквашино» в американский ситком 80-х
Искусственный интеллект перенес героев «Простоквашино» в американский ситком 80-х
Пользователь Twitter с ником Dobrokotov поделился сгенерированным нейросетью роликом, в котором персонажи книги и мультфильма «Простоквашино» стали героями американского ситкома 80-х.
Автор видео добавил подходящую музыку и титры. Так почтальон Печкин получил фамилию Stovens (от слова stove - печь), Дядя Федор стал Uncle Freddie, кот Матроскин - Sailors, а пес Шарик - Bally.
Очень горжусь этим переводом.— Dobrokotov (@dobrokotov) January 27, 2023
Stove (печь) и oven (печь духовка). pic.twitter.com/3za1GlW4PV
Многим пользователям соцсетей понравилось видео, комментаторы выразили желание посмотреть такой сериал, а также удивились случайному сходству отца Дяди Федора с Авраамом Линкольном.