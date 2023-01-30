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Искусственный интеллект перенес героев «Простоквашино» в американский ситком 80-х

Limon.ee
Искусственный интеллект перенес героев «Простоквашино» в американский ситком 80-х
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Памятник почтальону Печкину и коту Матроскину. Иллюстративное фото
Памятник почтальону Печкину и коту Матроскину. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Дядя Федор стал Uncle Freddie, а почтальон Печкин получил фамилию Stovens, пишет pravilamag.ru.

Пользователь Twitter с ником Dobrokotov поделился сгенерированным нейросетью роликом, в котором персонажи книги и мультфильма «Простоквашино» стали героями американского ситкома 80-х.

Автор видео добавил подходящую музыку и титры. Так почтальон Печкин получил фамилию Stovens (от слова stove - печь), Дядя Федор стал Uncle Freddie, кот Матроскин - Sailors, а пес Шарик - Bally.

Многим пользователям соцсетей понравилось видео, комментаторы выразили желание посмотреть такой сериал, а также удивились случайному сходству отца Дяди Федора с Авраамом Линкольном.

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