ВОЗМУТИТЕЛЬНО! ⟩ США грозят санкциями Киркорову, а он по второму паспорту прилетел в Майами

Пока запрет на посещение страны артисту не предъявили, и он решил не терять время даром. На днях Филиппа видели в Майами, где он наслаждался вечером в ресторане азиатской кухни, пишет Woman.ru.

Как? Зачем? Почему? Интернет-пользователи взорвались этими и другими вопросами. Особенно всех интересовало, по какому паспорту он влетел в страну. Пришли к выводу, что по второму - болгарскому. В нем транскрипция имени артиста отличается от той, что есть в базе пограничников.

А пока певец спокойно отдыхает и фотографируется с поклонницами в Майами, активисты из американской газеты пытаются добиться ареста его имущества.

У исполнителя хита «Цвет настроения синий» в Америке есть вилла стоимостью 9,6 миллиона долларов. Он приобрел ее в 2011 году, когда родилась Алла-Виктория.

Особняк находится на приватном участке с видом на сад и гольф-поле. На территории расположен большой бассейн, зона барбекю, небольшой автопарк и отдельный домик для помощников.

Изначально цена дома в Майами была 4,2 миллиона, но за последние годы он подорожал в два раза.

Владеет этой недвижимостью Филипп не один. По документам собственником записана его тетя Мари Киркорова.