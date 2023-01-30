Spice Girls могут воссоединиться ради коронации короля Карла III

Выступить они могут на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования. Как сообщает издание, королевские организаторы решили пригласить группу выступить на концерте, поскольку девушки встречались с королем Карлом несколько раз за свою карьеру. Впервые они встретились в 1997 году после королевского гала-концерта в Манчестерском оперном театре по случаю 21-й годовщины благотворительной организации Prince's Trust.

«Организаторы коронации очень заинтересованы в том, чтобы пригласить самую известную британскую девичью группу, и Spice Girls всерьез обдумывают возвращение на сцену в полном составе для такого исторического события», – сообщил источник.

СМИ уточняют, что для такого события на сцену может выйти и Виктория Бекхэм, которая ранее отказывалась выступать с группой, ссылаясь на чрезмерную занятость. Более того, несколько лет назад она утверждала, что музыкальная карьера ей больше не интересна.

В последний раз в полном составе группа выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.

Группа Spice Girls на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Фото: Stefan Wermuth

«Воссоединение может произойти в рамках какого-то действительно значительного события. Мел Би и Мел Си – лидеры группы, и они пытаются воплотить это в жизнь», – добавляет инсайдер.