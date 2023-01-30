Пн, 30.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Spice Girls могут воссоединиться ради коронации короля Карла III

Limon.ee
Spice Girls могут воссоединиться ради коронации короля Карла III
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Группа Spice Girls.
Группа Spice Girls. Фото: IMAGO/United Archives / ZIK Images

Группа Spice Girls может воссоединиться, чтобы в полном составе выступить на коронации короля Карла III, которая состоится в мае этого года. Об этом сообщает Сплетник со ссылкой на издание The Sun.

Выступить они могут на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования. Как сообщает издание, королевские организаторы решили пригласить группу выступить на концерте, поскольку девушки встречались с королем Карлом несколько раз за свою карьеру. Впервые они встретились в 1997 году после королевского гала-концерта в Манчестерском оперном театре по случаю 21-й годовщины благотворительной организации Prince's Trust.

«Организаторы коронации очень заинтересованы в том, чтобы пригласить самую известную британскую девичью группу, и Spice Girls всерьез обдумывают возвращение на сцену в полном составе для такого исторического события», – сообщил источник.

СМИ уточняют, что для такого события на сцену может выйти и Виктория Бекхэм, которая ранее отказывалась выступать с группой, ссылаясь на чрезмерную занятость. Более того, несколько лет назад она утверждала, что музыкальная карьера ей больше не интересна.

В последний раз в полном составе группа выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.

Группа Spice Girls на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
Группа Spice Girls на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Фото: Stefan Wermuth

«Воссоединение может произойти в рамках какого-то действительно значительного события. Мел Би и Мел Си – лидеры группы, и они пытаются воплотить это в жизнь», – добавляет инсайдер.

Группа Spice Girls была основана в 1994 году, в 2001 году распалась. Несколько раз бывшие участницы собирались для выступлений. В 2018 году группа объявила о реюнионе в неполном составе (без Виктории Бекхэм), однако вскоре распалась снова.

Ключевые слова
Наверх