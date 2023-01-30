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ВИДЕО ⟩ Жена голливудской звезды Мэтью МакКонахи наслаждается банными ритуалами в сауне, произведенной в Эстонии

Limon.ee
Жена голливудской звезды Мэтью МакКонахи наслаждается банными ритуалами в сауне, произведенной в Эстонии
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Мэттью МакКонахи с женой Камилой в 2021 году.
Мэттью МакКонахи с женой Камилой в 2021 году. Фото: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

Камила, жена голливудского актера Мэттью МакКонахи, в последнее время увлекается зимним купанием. Однако после холодной и бодрящей ванны ей хочется снова согреться, и не где-нибудь, а в сауне эстонского производства, пишет Elu24.

«Десять минут в холодной воде с температурой 41 градус (5 градусов по Цельсию)!» – пишет модель и жена Мэттью МакКонахи в посте в Instagram. «Сегодня мое тело хотело дольше оставаться в холодной воде, и я сделала это! Тело надо тренировать шаг за шагом, несколько месяцев назад я начала с трех минут, потом делала пятиминутные сессии, а сегодня послушала свое тело и решила находиться в воде десять минут», – радуется Камила своему достижению. Она добавляет, что находится в воде по шею и не опускает голову под воду.

«После этого я иду в сауну, чтобы поднять температуру тела», – пишет она. «Iglucraft производит замечательные сауны. У нас на заднем дворе в Техасе есть сауна, и мы пользуемся ею уже давно».

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