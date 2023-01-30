Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как «кошелка с Первого канала» украла у нее подаренные Калашниковой цветы.
«Наглая, беспардонная кошелка»: Волочкова стала жертвой дерзкого ограбления
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором рассказала о произошедшем с ней инциденте.
Дело в том, что неизвестная женщина представилась ей сотрудницей федерального «Первого» канала. Как выяснилось позже, она оказалась самозванкой, а сделала этот шаг ради того, чтобы украсть у балерины два шикарных букета цветов. Один из которых, по словам Волочковой, был подарен ей известной певицей Анной Калашниковой.
«Эта кошелка, представлявшаяся сотрудницей Первого канала, еще и украла у мня два букета цветов», — возмутилась звезда.
Напомним, что Анастасия Волочкова недавно сама подверглась критике окружающих из-за слишком тесного и откровенного общения со своим близким другом Никитой Джигурдой. Многие обвиняют Анастасию в распутстве, а ее нынешнего супруга призывают вспомнить о мужском достоинстве и прекратить подобные ситуации.