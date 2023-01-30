«Наглая, беспардонная кошелка»: Волочкова стала жертвой дерзкого ограбления

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором рассказала о произошедшем с ней инциденте.

Дело в том, что неизвестная женщина представилась ей сотрудницей федерального «Первого» канала. Как выяснилось позже, она оказалась самозванкой, а сделала этот шаг ради того, чтобы украсть у балерины два шикарных букета цветов. Один из которых, по словам Волочковой, был подарен ей известной певицей Анной Калашниковой.