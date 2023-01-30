«Немного попроказничаем!» Видимо, именно так подумали две озорные собаки, когда отправились в Сетомаа через пограничный пункт «Койдула» в поисках приключений, пишет Elu24.
«Немного попроказничаем!» Смотрите, какие неожиданные гости захотели пройти через пограничный пункт в Эстонию
Лыунаская префектура поделилась в социальных сетях забавными фото, сделанных, когда две собаки хотели пройти в Эстонию через пограничный пункт «Койдула». «Если обычно собаки, кошки и другие животные тайно перемещаются через восточную границу, сегодня два пса пришли к пограничному пункту "Койдула», – говорится в публикации в Facebook.
Однако собаки никуда не торопились и хотели сделать все правильно: «Выстроились в очередь перед кабиной паспортного контроля, посмотрели на пограничника своими «ты-даже-не-представляешь-какие-грустные-глаза-я-могу-сделать» и по-дружески помахали хвостами в знак прибытия».
Автор поста даже записал возможный диалог пограничника с собаками:
Пограничник: Куда направляетесь?
Собаки: Сюда, в Сетомаа.
Пограничник: С какой целью пересекаете границу?
Собаки: Маленькое приключение, социальная жизнь. Немного попроказничаем!
Пограничник: А когда обратно?
Собаки: Это зависит от того, как быстро сможем бежать и сколько деревьев и столбов будет по пути.
Собаки не получили штампов в паспорта, но получили ласковое поглаживание по голове. «Четвероногие путешественники вместо штампа о пересечении границы получили поглаживание и, восприняв это как разрешение на пересечение границы, побрели дальше по мосту через реку Пиуза в поисках приключений».