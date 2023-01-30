«Немного попроказничаем!» Смотрите, какие неожиданные гости захотели пройти через пограничный пункт в Эстонию

Лыунаская префектура поделилась в социальных сетях забавными фото, сделанных, когда две собаки хотели пройти в Эстонию через пограничный пункт «Койдула». «Если обычно собаки, кошки и другие животные тайно перемещаются через восточную границу, сегодня два пса пришли к пограничному пункту "Койдула», – говорится в публикации в Facebook.

Однако собаки никуда не торопились и хотели сделать все правильно: «Выстроились в очередь перед кабиной паспортного контроля, посмотрели на пограничника своими «ты-даже-не-представляешь-какие-грустные-глаза-я-могу-сделать» и по-дружески помахали хвостами в знак прибытия».

Автор поста даже записал возможный диалог пограничника с собаками:

Пограничник: Куда направляетесь?

Собаки: Сюда, в Сетомаа.

Пограничник: С какой целью пересекаете границу?

Собаки: Маленькое приключение, социальная жизнь. Немного попроказничаем!

Пограничник: А когда обратно?

Собаки: Это зависит от того, как быстро сможем бежать и сколько деревьев и столбов будет по пути.