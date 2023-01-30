Николай Дроздов попал в больницу с переломом восьми ребер

Популярный телеведущий Николай Дроздов был доставлен в одну из столичных больниц с переломом восьми ребер.

Как сообщил журналистам его друг и художник Константин Мирошник, телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ. По словам мужчины Дроздов поскользнулся, когда выходил из машины.

Поначалу 85-летний ученый-зоолог не стал обращаться к врачам за помощью, но когда спустя два дня боли стали нестерпимыми, жена Татьяна вызвала мужу скорую помощь.

Как оказалось, у Николая Николаевича буквально «вдавились» восемь ребер, из-за чего ему было тяжело дышать. По этой причине телеведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впрочем, сейчас из реанимации Дроздова перевели в отдельную палату: медперсонал окружил его заботой и вниманием, пишет TopNews.

По словам Мирошника врачи не стали накладывать звездному пациенту гипс – ждут, когда ребра срастутся сами. Планируется, что Дроздов пробудет в больнице еще неделю, после чего он продолжит лечение дома.

«Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях», – поделился с журналистами хорошими новостями Мирошник.