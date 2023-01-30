ВАУ! ⟩ И кому такая достанется: в Тарту выставлена на продажу одна из самых желаемых квартир в Эстонии

Расположенная в красивом историческом здании, квартира имеет эксклюзивное местоположение - прямо в центре Ратушной площади, с непосредственной доступностью к красотам реки Эмайыги и Старому городу Тарту.

В двух шагах находится главное здание Тартуского университета, а неподалеку - Английский мост, на другой стороне которого расположен красивый исторический парк Тоомемяэ, где находится Тартуский академический теннисный клуб с двумя открытыми кортами.

Это единственная квартира, которая находится на солнечной стороне Ратушной площади, что делает ее расположение особенно удачным и привлекательным.

Продажа квартиры, 8 комнат - Raekoja plats 14, Тарту. Фото: Arco Vara

Квартира имеет просторную планировку и настолько велика, что может быть преобразована в две или более отдельные квартиры. Квартира имеет два этажа, высокие потолки и мансардные окна.

Она имеет большой потенциал для развития в сфере авторских апартаментов для гостей города или использования в качестве одной большой семейной квартиры.

Трудно найти другой такой же на рынке

На первом этаже квартиры находятся прихожая, ванная комната, туалет, подсобное помещение/офис, кухня, спальня, гостиная, плюс небольшая кладовая на лестничной клетке.

Продажа квартиры, 8 комнат - Raekoja plats 14, Тарту. Фото: Arco Vara

На второй этаж ведет лестница, там - три спальни, одна главная спальня с отдельной душевой комнатой и туалетом, также имеются гардеробная, подсобное помещение, душевая комната с туалетом, гостиная открытого плана, комната для хобби, прихожая.