«В этой квартире есть все, что душа пожелает - расположение в самом сердце Старого города, прекрасное пространство на двух этажах, много места и света, сауна, ванна и возможность организовать террасу на крыше». На Ратушной площади Тарту была выставлена на продажу эксклюзивная квартира. Только посмотрите на нее!
ВАУ! ⟩ И кому такая достанется: в Тарту выставлена на продажу одна из самых желаемых квартир в Эстонии
Расположенная в красивом историческом здании, квартира имеет эксклюзивное местоположение - прямо в центре Ратушной площади, с непосредственной доступностью к красотам реки Эмайыги и Старому городу Тарту.
В двух шагах находится главное здание Тартуского университета, а неподалеку - Английский мост, на другой стороне которого расположен красивый исторический парк Тоомемяэ, где находится Тартуский академический теннисный клуб с двумя открытыми кортами.
Это единственная квартира, которая находится на солнечной стороне Ратушной площади, что делает ее расположение особенно удачным и привлекательным.
Квартира имеет просторную планировку и настолько велика, что может быть преобразована в две или более отдельные квартиры. Квартира имеет два этажа, высокие потолки и мансардные окна.
Она имеет большой потенциал для развития в сфере авторских апартаментов для гостей города или использования в качестве одной большой семейной квартиры.
Трудно найти другой такой же на рынке
На первом этаже квартиры находятся прихожая, ванная комната, туалет, подсобное помещение/офис, кухня, спальня, гостиная, плюс небольшая кладовая на лестничной клетке.
На второй этаж ведет лестница, там - три спальни, одна главная спальня с отдельной душевой комнатой и туалетом, также имеются гардеробная, подсобное помещение, душевая комната с туалетом, гостиная открытого плана, комната для хобби, прихожая.
В отделке интерьера преобладает натуральное дерево. Оно было использован в качестве материала для лестницы. Межкомнатные двери сделаны из цельного дерева, а пол покрыт оригинальным напольным покрытием.
На первом этаже квартиры высокие потолки, некоторые окна выходят на Ратушную площадь. На кухне есть камин для уютной жизни.
На втором этаже в спальнях и лестничном коридоре полы покрыты коврами. Окна второго этажа выходят во внутренний двор, а мансардные окна трех спален - на Ратушную площадь. Благодаря мансардным окнам во всех комнатах много света.
В квартире есть несколько кладовых - кладовая на лестничной площадке квартиры, плюс кладовая рядом с кухней. На втором этаже есть подсобное помещение и отдельный просторный стенной шкаф на лестничной клетке. Кроме того, во всех спальнях есть встроенные шкафы для одежды, а в главной спальне - гардеробная. Кроме того, в пользование предоставляется подвал здания со сводчатыми потолками из красного кирпича площадью около 57 м2.
На первом этаже квартиры имеется один вход, а на втором этаже - второй вход с отдельной лестницей. С этой же лестницы есть отдельный вход в прилегающее помещение, которое можно переоборудовать в отдельную квартиру или использовать в качестве мастерской, кладовой или чулана.
Стены и полы душевых комнат отделаны керамической плиткой. Установлена высококачественная сантехника Villeroy & Boch.
Смотри объявление ЗДЕСЬ.