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Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делать
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Зима. Фото иллюстративное.
Зима. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу 30 января и что нельзя делать в этот день, пишет Главред.

Считается, что наступил своеобразный переломный момент - половина зимы позади. В этот день совершали обряд, который помогал отогнать все беды.

Первый, кто выходил утром из дома, шел пятками вперед. Так следами обозначалось, что дом под полной защитой хозяев.

Женщины 30 января пекли булочки в видео колобков. Подавая колобки к столу приговаривали: «Жить гладко, пить-есть сладко!».

Что нельзя делать 30 января:

  • Нельзя 30 января вязать и прясть. Можно было привлечь беду.
  • Нельзя 30 января поздно выходить из дома. Можно попасть в неприятности.
  • Нельзя 30 января хвастаться, ругаться, а также рассказывать кому-то о своих долгосрочных планах.

Приметы на 30 января

  • Если тепло в этот день, то будет мороз.
  • Если на Антония небо заволакивается тучами, то к метели.
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