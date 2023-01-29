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ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Улетел в Таиланд и не вернулся: жителя Вильянди не могут найти уже неделю

Добавлен комментарий сестры пропавшего
Александра Юрман Мерилин Няреп
Улетел в Таиланд и не вернулся: жителя Вильянди не могут найти уже неделю
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Хейно Ляэн из Вильянди пропал без вести 24 января в Паттайе, Таиланд.
Хейно Ляэн из Вильянди пропал без вести 24 января в Паттайе, Таиланд. Фото: Erakogu

36-летний житель Вильянди Хейно Ляэн пропал без вести в Паттайе, Таиланд, последний контакт с ним был 24 января, пишет Elu24.

Несколько дней назад сестра Хейно обратилась со своими опасениями в группу Eestlased Pattayas («Эстонцы в Паттайе»прим.ред.) в Facebook, прося помощи в поиске брата. «Последнее известное местонахождение – отель SN Connx в Паттайе, откуда он должен был отправиться на Самуи 24 января, но не попал туда», – написала она.

Несколько человек в комментариях на Facebook вносят свой вклад в поиски пропавшего мужчины из Вильянди. «Последний раз я общался с ним три дня назад, тогда он сказал, что выезжает в аэропорт и узнает, можно ли купить там билет подешевле», – написал один из комментаторов.

В комментарии указали на несколько статей, где сказано, что недавно в Паттайе из моря вытаскивали тела туристов.

Новостное издание Pattaya Mail сообщило 27 января, что тело иностранца было извлечено из моря на пляже Наклуа в Паттайе.

Тело мужчины, одетого в плавки, лежало лицом вниз у края зоны для купания примерно в 25 метрах от пляжа Вонг Амат на улице Наклуа Сой, 16. У иностранца не было удостоверения личности, и его национальность была неизвестна. Тело доставили в больницу Бангламунг для установления личности и установления причины смерти.

Еще в одной публикации в Facebook говорится о вытащенном из моря в Паттайе мужчине, которого доставили в больницу живым.

Репортеры узнали у автора поста, сестры Хейно, насколько продвинулись поиски. «Человек едет в больницу, чтобы узнать, не мой ли это брат», – ответила она  порталу Elu24 в пятницу. Однако на сегодняшний день ничего не изменилось.

«Тем не менее, волонтеры проделали очень большую работу и представили отчеты об исчезновении как в туристическую полицию Паттайи, так и в обычную полицию. Фотография Хейно также была опубликована на сайте местных новостей. Надеемся, что местные власти примут меры, и, возможно, в течение нескольких дней мы получим некоторую ясность», – сказала сестра Хейно.

По состоянию на воскресенье новой информации о Хейно не поступало, и, по словам его сестры, дело в том, что тайская полиция не работает по выходным. Однако в комментариях на Facebook эстонцы пытаются внести свой вклад в поиски мужчины и поделиться рекомендациями, куда обращаться в такой ситуации.

«Здесь так много хороших людей», – сестра Хейно в комментариях выражает благодарность всем, кто помогает найти ее брата.

Эстонская полиция знает об инциденте и поддерживает связь с тайской полицией.

Хейно 36 лет, среднего телосложения, рост 185 сантиметров, у него светлые волосы и голубые глаза.

Если вы видели Хейно с 24 января или знаете его местонахождение, сообщите об этом по номеру 112.

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