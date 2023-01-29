Боль или пульсация в голове причиняют беспокойство и могут быть симптомами целого ряда заболеваний. Некоторые из них безобидны, устраняются массажем и легкими обезболивающими. Другие – это серьезные проблемы со здоровьем и требуют радикального лечения, пишет Wday.
От мигрени до остеохондроза: причины возникновения пульсации в голове
Возможные причины пульсации в голове
Головные боли могут быть разного характера: давящие, разрывающие, пульсирующие. Все они – сигнал неблагополучия. Это всегда симптом проблем со здоровьем или образом жизни.
Пульсация и другие болезненные ощущения возникают по ряду причин:
- Шейный остеохондроз. Ощущается в затылке или теменной области, сопровождается онемением или покалыванием конечностей и тяжестью в плечевом поясе.
- Аневризма аорты. Бывает врожденной и приобретенной. Пульсация не сопровождается болью.
- Заболевания глаз – глаукома, повышенное внутриглазное давление и некоторые другие. Неприятные ощущения локализованы в лобной и височной долях.
- Новообразование в головном мозге. Вначале не дают болезненных ощущений. Пульсация всегда сосредоточена в определенной части.
- Эмоциональное перенапряжение, стрессы, бессонница, депрессия, нервно-психическое истощение.
- Вегетососудистая дистония, гипертония и гипотония. Все эти заболевания сопровождаются ухудшением кровообращения.
- Последствия травмы.
- Стоматологические патологии, неправильный прикус, воспаления.
- Синусит и гайморит.
- Мигрень.
- Воспаление среднего уха – всегда сопровождается температурой, проблемами с жеванием и глотанием.
Большинство из перечисленных причин устранимы лекарственной или оперативной терапией.
Что делать, если возникла сильная пульсация в голове?
Если вы ощущаете сильную пульсацию, нарастание интенсивности неприятных ощущений и боль, обратитесь к терапевту. Доктор направит вас к узким специалистам и назначит исследования для обнаружения причины. Информативны:
- УЗИ;
- МРТ;
- ангиография;
- рентген;
- исследование глазного дна;
- общий анализ крови;
- электроэнцефалограмма.
В зависимости от характера пульсации потребуется консультация одного или нескольких специалистов.
После выявления проблемы будет назначено подходящее лечение. Это могут быть оперативное вмешательство, лекарственная терапия или рекомендации по изменению образа жизни.
Не терпите пульсацию и боль в голове. Даже легкое недомогание может быть симптомом серьезной проблемы, которую можно своевременно устранить.