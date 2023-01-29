От мигрени до остеохондроза: причины возникновения пульсации в голове

Возможные причины пульсации в голове

Головные боли могут быть разного характера: давящие, разрывающие, пульсирующие. Все они – сигнал неблагополучия. Это всегда симптом проблем со здоровьем или образом жизни.

Пульсация и другие болезненные ощущения возникают по ряду причин:

Шейный остеохондроз. Ощущается в затылке или теменной области, сопровождается онемением или покалыванием конечностей и тяжестью в плечевом поясе.

Аневризма аорты. Бывает врожденной и приобретенной. Пульсация не сопровождается болью.

Заболевания глаз – глаукома, повышенное внутриглазное давление и некоторые другие. Неприятные ощущения локализованы в лобной и височной долях.

Новообразование в головном мозге. Вначале не дают болезненных ощущений. Пульсация всегда сосредоточена в определенной части.

Эмоциональное перенапряжение, стрессы, бессонница, депрессия, нервно-психическое истощение.

Вегетососудистая дистония, гипертония и гипотония. Все эти заболевания сопровождаются ухудшением кровообращения.

Последствия травмы.

Стоматологические патологии, неправильный прикус, воспаления.

Синусит и гайморит.

Мигрень.

Воспаление среднего уха – всегда сопровождается температурой, проблемами с жеванием и глотанием.

Большинство из перечисленных причин устранимы лекарственной или оперативной терапией.

Что делать, если возникла сильная пульсация в голове?

Если вы ощущаете сильную пульсацию, нарастание интенсивности неприятных ощущений и боль, обратитесь к терапевту. Доктор направит вас к узким специалистам и назначит исследования для обнаружения причины. Информативны:

УЗИ;

МРТ;

ангиография;

рентген;

исследование глазного дна;

общий анализ крови;

электроэнцефалограмма.

В зависимости от характера пульсации потребуется консультация одного или нескольких специалистов.

После выявления проблемы будет назначено подходящее лечение. Это могут быть оперативное вмешательство, лекарственная терапия или рекомендации по изменению образа жизни.