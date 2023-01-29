Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Самое главное сейчас для нас с вами — не слишком сильно рисковать и не делать никому ничего плохого. Ваши цели важны, но с кармической точки зрения важно также оставаться добрыми и не идти по головам ради выгоды. Оставайтесь позитивными и помните о том, что смех продлевает жизнь. Радуйтесь каждому мгновению и общайтесь с людьми, которые могут его разделить с вами. Пока нет ретро-планет, нужно брать от жизни всё. Благо, что Вселенная готова нам дать то, о чем мы мечтаем.

Овен

Овнов немного замедлить может потухшая мотивация. Вернуть ее им помогут специальные цитаты, а также толика терпения. Вселенная не оставит Овнов без поддержки надолго, поэтому стоит просто немного подождать. Возможны небольшие перемены в настроении и в целом во всех сферах жизни. Даже эти незначительные на первый взгляд мелочи притянут за собой лавину изменений, которые с огромной вероятностью окажутся позитивными. Овны получат то, о чем мечтали. Нужно просто идти вперед и не бояться проблем. Страхи всегда тормозят развитие этих людей.

Телец