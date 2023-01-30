Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 января

Весы

День отлично подойдет для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения, интересы и взгляды на жизнь. Найдется, о чем поговорить и чем заняться, наверняка появятся планы, которые захочется осуществить вместе. А еще можно проявить инициативу в романтических отношениях. Вы почувствуете, что сейчас она уместна, и не ошибетесь. Хорошо сложатся поездки, даже если вы не планировали их заранее, а в последнюю минуту решили отправиться в дорогу. Чем дальше вы окажетесь от дома, тем выше будет вероятность каких-то необычных событий, которые натолкнут вас на интересные мысли, помогут иначе взглянуть на жизнь.

Скорпион

День, когда стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Именно она сегодня поможет вам найти ответы на какие-то важные вопросы, разобраться в неоднозначных ситуациях и решить, как действовать дальше. Впрочем, и от советов окружающих будет польза; обратите внимание на рекомендации людей, опыт которых не раз выручал вас. Не всем Скорпионам удастся сохранить хорошее настроение. Эмоциональный фон будет нестабильным, поэтому не переживать из-за пустяков трудно. Отвлекают интересные дела. Можно вернуться к старому хобби или найти новое.

Стрелец