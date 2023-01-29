Молодой человек, ходатайствующий о социальном жилье в Валга: «Хочу начать новую жизнь, но меня постоянно отправляют в приют для бездомных!»

30-летний Арво был освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в августе прошлого года. Когда срок наказания в один год и девять месяцев подошел к концу, Арво из Валга обратился в самоуправление с желанием подать заявление на получение жилья в социальном доме.

«Я обратился в самоуправление, чтобы получить социальную квартиру, но меня отправили в приют для бездомных на улице Пийри. Если бы я пошел туда, у меня снова случился бы рецидив с алкоголем, потому что раньше у меня была проблема с алкоголем, которую я преодолел. Я не могу снова впасть в алкогольную зависимость, и я сказал об этом социальным работникам. Я хочу начать жизнь с чистого листа», – говорит Арво, добавляя: «В доме на улице Пийри, 19, где мне предложили временное жилье, живут асоциальные люди, которые лазят по мусорным бакам. Условия там плохие».