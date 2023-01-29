Молодой человек из Валга хочет начать свою жизнь заново после того, как попал в неприятности с законом, и ему нужно социальное жилье, чтобы встать на ноги. «Я несколько раз обращался, но до сих пор меня постоянно отправляли в приют для бездомных», – говорит он. «Доход в месяц на данный момент составляет всего 234 евро, что не позволяет снимать квартиру», – рассказывает он, пишет Elu24.
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Молодой человек, ходатайствующий о социальном жилье в Валга: «Хочу начать новую жизнь, но меня постоянно отправляют в приют для бездомных!»
Молодой человек, ходатайствующий о социальном жилье в Валга: «Хочу начать новую жизнь, но меня постоянно отправляют в приют для бездомных!»
30-летний Арво был освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в августе прошлого года. Когда срок наказания в один год и девять месяцев подошел к концу, Арво из Валга обратился в самоуправление с желанием подать заявление на получение жилья в социальном доме.
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