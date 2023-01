МУЖЧИНА МЕЧТЫ ИЛИ МОШЕННИК? ⟩ «Десятки тысяч берут в кредит»: эстонская гадалка Кристи Тиммер предостерегает женщин от фальшивых принцев

Kristi Timmer kirjutas reedel Facebooki hoiatava sisuga postituse. Nimelt pöörduvat tihti tema poole naised, kes siiralt usuvad, et on tutvunud oma «unistuste printsiga».

«Loomulikult on see mees ise temaga suhtlema hakanud, muidugi on ta Ameerikast, heal järjel, tavaliselt sõjaväelane või arst. Unistuste mees räägib sulle seda, mida sa kuulda soovid. Lubab siia tulla, sinuga imelise tuleviku ehitada,» kirjeldab Timmer kõikide naiste lugudest läbivat sarnast mustrit.

Kaardimoori sõnul ei usuta alguses tema hoiatusi, et tegu on petturitega. Hiljem aga leidvat naised end olukorras, kus kontod ja pangakaardid on blokeeritud. «Kas saad raha kanda või aidata teha ülekannet, kohe saad ju tagasi!» on väited, mida naised esialgu siiralt uskuma jäävad. «Kümned tuhanded kasvõi laenatakse kokku. Tegu on ju unistuste mehega, kes mõistab, hoolib, armastab ja on nii imelise välimusega,» kirjutab Timmer.

Veel soovitab ta nende meeste pildid panna Google´isse, kust tema sõnul on selgelt näha, kelle kontolt need pildid tegelikult varastatud on.

«Suur petuskeem hävitab elusid ja viib Eesti naisi laostumiseni. Ja seda on palju. Ma olen sel teemal oma kodulehel mitu postitust teinud, meedia räägib… Aga on ikka naisi, kes usuvad. Statistika ütleb, et need summad on miljonites, mis sellistele kelmidele on meie riigist kantud,» tõdeb Timmer kurbusega.

«Kallid naised, kes sellise sõbrakutse saate, miks peaks üks rikas ja edukas ameeriklane endale netist naist otsima ja kusagilt Eestist? Esitage korraks see küsimus ja pange kohe blokk peale. Hiljem saate muidu ähvardusi ja teid hakatakse igas kanalis ähvardustega pommitama,» palub ta naistel kainelt mõelda. «Naise hinge on kerge lõksu püüda ja seda see rühmitus oskab».