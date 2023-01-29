Майли Сайрус повторила культовый образ эстонской топ-модели Кармен Касс

13 января певица Майли Сайрус выпустила песню Flowers, которая всего за несколько дней стала мировым хитом.

В клипе певица одета в платье с капюшоном из коллекции осень-зима 1991 Yves Saint Laurent.

«Новый горячий хит, но этим нарядом эстонка ее опередила», – написал в редакцию читатель и прислал видео, ставшее вирусным в Instagram. А именно, кажется, что платье, которое певица Майли Сайрус носит в клипе на хит Flowers, надевала и эстонская модель Кармен Касс.

Смотрите видео, где Касс шла по подиуму в этом легендарном платье на неделе моды в 2002 году.

Миллионы размышляют, не является ли эта песня местью певицы бывшему мужу Лиаму Хемсворту.

А именно, фанаты нашли несколько скрытых намеков. Например, песня Flowers вышла в свет 13 января – в день, когда Лиам Хемсворт отмечает свой день рождения. Текст припева песни кажется прямым ответом на песню Бруно Марса When I Was Your Man. Ходят слухи, что именно эту песню Хемсворт посвятил Майли много лет назад. Кроме того, клип на песню якобы был снят в доме, где Лиам Хемсворт изменял Майли.