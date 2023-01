Майли Сайрус повторила культовый образ эстонской топ-модели Кармен Касс

А именно, фанаты нашли несколько скрытых намеков. Например, песня Flowers вышла в свет 13 января – в день, когда Лиам Хемсворт отмечает свой день рождения. Текст припева песни кажется прямым ответом на песню Бруно Марса When I Was Your Man. Ходят слухи, что именно эту песню Хемсворт посвятил Майли много лет назад. Кроме того, клип на песню якобы был снят в доме, где Лиам Хемсворт изменял Майли.