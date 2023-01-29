Стало известно, сколько денег потратила Пэрис Хилтон на обустройство комнаты для своего первенца: цифра вас удивит

И вот одна красноречивая деталь: на обустройство детской Пэрис потратила… по меньшей мере миллион долларов. Комнату для первенца она подготовила задолго до его рождения и, как и полагается наследнице сети пятизвездочных отелей, не поскупилась на самые дорогие материалы и предметы интерьера. По данным источника Life and Style, энтузиазм Пэрис смогли усмирить только лучшие дизайнеры Лос-Анджелеса и много, очень много золота.