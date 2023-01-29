На этой неделе на весь мир прогремела неожиданная и очень радостная новость: 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Остепенившаяся королева вечеринок и ее муж Картер Реум пока не раскрыли ни имя, ни дату рождения сына, но журналисты постепенно раскапывают подробности звездного материнства, пишет Супер.
Стало известно, сколько денег потратила Пэрис Хилтон на обустройство комнаты для своего первенца: цифра вас удивит
И вот одна красноречивая деталь: на обустройство детской Пэрис потратила… по меньшей мере миллион долларов. Комнату для первенца она подготовила задолго до его рождения и, как и полагается наследнице сети пятизвездочных отелей, не поскупилась на самые дорогие материалы и предметы интерьера. По данным источника Life and Style, энтузиазм Пэрис смогли усмирить только лучшие дизайнеры Лос-Анджелеса и много, очень много золота.
Несмотря на закаливающую роскошь в стиле Хилтон, комната, как отмечает инсайдер, получилось достаточно стильной. В детской есть все, о чем только может мечтать звездный ребенок, – Пэрис даже построила малышу его собственную гардеробную и закупила сотни дизайнерских вещей. Видимо, селебрити-мама решила прививать сыну вкус с младенческих лет. Что же, ждем подробный рум-тур и первый отчет с детской вечеринки!