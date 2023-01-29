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Стало известно, сколько денег потратила Пэрис Хилтон на обустройство комнаты для своего первенца: цифра вас удивит

Limon.ee
Стало известно, сколько денег потратила Пэрис Хилтон на обустройство комнаты для своего первенца: цифра вас удивит
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Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон. Фото: MPI34/Capital Pictures

На этой неделе на весь мир прогремела неожиданная и очень радостная новость: 41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Остепенившаяся королева вечеринок и ее муж Картер Реум пока не раскрыли ни имя, ни дату рождения сына, но журналисты постепенно раскапывают подробности звездного материнства, пишет Супер.

И вот одна красноречивая деталь: на обустройство детской Пэрис потратила… по меньшей мере миллион долларов. Комнату для первенца она подготовила задолго до его рождения и, как и полагается наследнице сети пятизвездочных отелей, не поскупилась на самые дорогие материалы и предметы интерьера. По данным источника Life and Style, энтузиазм Пэрис смогли усмирить только лучшие дизайнеры Лос-Анджелеса и много, очень много золота.

Несмотря на закаливающую роскошь в стиле Хилтон, комната, как отмечает инсайдер, получилось достаточно стильной. В детской есть все, о чем только может мечтать звездный ребенок, – Пэрис даже построила малышу его собственную гардеробную и закупила сотни дизайнерских вещей. Видимо, селебрити-мама решила прививать сыну вкус с младенческих лет. Что же, ждем подробный рум-тур и первый отчет с детской вечеринки!

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