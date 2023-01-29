Все уходит в прошлое: прогноз на февраль для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Дева

Всю первую половину месяца вы занимаетесь детьми, также помогаете любимым. Обратите внимание на то, как складываются отношения с семьей – сейчас они на первом месте. Ваши партнеры поднимаются, их жизнь меняется, и нужно в ней обязательно участвовать, так как это место может занять кто-то другой. Будьте очень внимательны к делам, которые касаются интеллектуальной деятельности, творчества, работы. В этом вы преуспеете. Успех ждет в середине месяца. Также в феврале работа откроет новые перспективы. Женщины, любящие вас люди, старики или те, кто был вашей опорой, станут защитниками, протянут вам руку помощи, укажут путь в будущее.

Весы

Февраль наполнен событиями: деловыми, личными, спортом, активной деятельностью, развлечениями, а также домашними задачами, которые будете выполнять вместе с детьми и со своими благоверными. В первой декаде месяца обязательно займитесь тем, что нужно переоборудовать в доме. Будьте очень внимательны к людям, которые приходят в ваш дом. Наиболее проблемные моменты могут возникнуть в первую неделю, но в середине февраля будет много гостей – эти люди принесут в вашу жизнь возможности, связанные с любовью, интересными знакомствами, интеллектуальной деятельностью, которая превратится в творческий поток. Весь месяц вы будете заняты здоровьем и делами. На работе будете чувствовать себя лучше всего. Спорт принесет отдачу, и в нем вы найдете хорошую разрядку.

Скорпион