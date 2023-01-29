Специалист составила прогноз для всех знаков Зодиака. Информация, полученная с помощью анализа положения небесных тел, поможет сориентироваться в потоке дел и выбрать правильное направление, пишет Стархит.
Все уходит в прошлое: прогноз на февраль для всех знаков зодиака от Тамары Глобы
По данным Глобы, сейчас мы находимся в переходном периоде: от эпохи Рыбы к эпохе Водолея. Все, что связано с прежними законами и цивилизациями, уходит в прошлое. И то, что принесет нам новый мир, формируется именно в этот период. Символ Водолея – это две параллельные волны: прошлого и будущего.
«Формируются новые возможности, связанные с электроникой, техникой и структуры, которые дают способствуют сделать шаг в будущее. Также образуется новая свободная экономическая зона. Дни повышенной аварийности, когда нужно проявлять особое внимание ко всему, что происходит вокруг вас, – это 4, 6, 11, 16, 18, 20 и 24 февраля», – сказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.
Овны
Февраль в жизни Овна формирует события, которые связаны с постановкой целей и важных задач. Их нужно разработать в первой декаде и впоследствии действовать. Параллельно будут помогать люди, которые вас любят – за спиной мощная поддержка. За вами наблюдают, вас контролируют, но этот добрый контроль готовит новые возможности. Параллельно это период большой суеты в плане бытовых вопросов, родственных дел, занятий. Во второй половине февраля наступит период претворения в жизнь интересных проектов. Вместе с друзьями начнете новые дела, появятся перспективы будущего заработка, переездов.
Телец
Период февраля – время, когда вокруг вас будет много людей, возникнут связи с дальними партнерами, появится интерес к языкам, путешествиям, которые в первой половине месяца будут интересны в интеллектуальном и познавательном плане. Также это хорошее время для заработков. Практически весь месяц будут поддерживать подруги, вышестоящие женщины. Возникнут новые возможности для личной жизни, идей, планов, а также обстоятельства для зачатия, беременности. Завести любимцев в доме тоже неплохо. Во второй половине месяца не забывайте контролировать происходящие вокруг события, особенно то, что касается детей и работы, так как руководство будет присматривать за вами и дел будет немало.
Близнецы
Февраль формирует новые события, но в первой декаде месяца часть из них может не состояться. Необходимо позаботиться о родственниках, тех, кто вокруг вас. Берегите близких. Дороги могут быть не очень удачными в первую неделю месяца. Вторая декада февраля у близнецов – период, когда открываются возможности вдали от дома. Речь идет о заработке, путешествиях, интересных встречах, обучении, а также продвижении интеллектуальных идей. Это время поддержки друзей, неожиданные планы, которые реализуются с успехом в первой половине года.
Рак
Это время, когда вам необходимо заниматься семейными планами и проектами, работать в коллективе. Обязательно поддерживайте своих детей. Если дети взрослые, то поговорите о том, что их волнует, а если маленькие – занимайтесь их воспитанием, чтобы ни в коем случае не упустить их проблемы. Возникнут материальные трудности, может беспокоить здоровье. Покупки неудачны в первую неделю. Но практически весь месяц вдали от дома вы будете чувствовать поддержку, опору внимание. Откроются новые горизонты и перспективы, которые реализуются довольно близко. В поездках ждет любовь и личный успех.
Лев
Для Льва в феврале наступит период переоценки ценностей. В личных делах вы перестроите многие вопросы, которые будут волновать в отношениях с вашими благоверными. Вполне возможно, что отношения могут измениться. Но именно третья декада принесет личный успех, любовь и внимание, а также поддержку тех, кто вам дорог. А учителя, покровители или начальники станут опорой. Однако в первой декаде месяца очень внимательно выполняйте работу, чтобы не было промахов, потому что вокруг них – или большой скандал, или большой успех. Вторая половина февраля требует внимания к семье.
Дева
Всю первую половину месяца вы занимаетесь детьми, также помогаете любимым. Обратите внимание на то, как складываются отношения с семьей – сейчас они на первом месте. Ваши партнеры поднимаются, их жизнь меняется, и нужно в ней обязательно участвовать, так как это место может занять кто-то другой. Будьте очень внимательны к делам, которые касаются интеллектуальной деятельности, творчества, работы. В этом вы преуспеете. Успех ждет в середине месяца. Также в феврале работа откроет новые перспективы. Женщины, любящие вас люди, старики или те, кто был вашей опорой, станут защитниками, протянут вам руку помощи, укажут путь в будущее.
Весы
Февраль наполнен событиями: деловыми, личными, спортом, активной деятельностью, развлечениями, а также домашними задачами, которые будете выполнять вместе с детьми и со своими благоверными. В первой декаде месяца обязательно займитесь тем, что нужно переоборудовать в доме. Будьте очень внимательны к людям, которые приходят в ваш дом. Наиболее проблемные моменты могут возникнуть в первую неделю, но в середине февраля будет много гостей – эти люди принесут в вашу жизнь возможности, связанные с любовью, интересными знакомствами, интеллектуальной деятельностью, которая превратится в творческий поток. Весь месяц вы будете заняты здоровьем и делами. На работе будете чувствовать себя лучше всего. Спорт принесет отдачу, и в нем вы найдете хорошую разрядку.
Скорпион
В феврале вы много времени и внимания посвятите дому. Будет перестройка, ремонты, занятия с техникой, а также обустройство жилья. Это время, удачное для общения с родственниками. Первая половина месяца принесет важные события и знакомства, интересные поездки, прогулки. Интеллектуальная деятельность будет бурно развиваться в первой половине месяца: это время переговоров, планов на будущее. Во второй половине займитесь домашними вопросами и обучением. Почти весь февраль вы будете чувствовать себя счастливым и любимым человеком.
Стрелец
Несмотря на то, что продолжается активное противостояние с противниками, этот месяц принесет успех в материальном плане, делах. Вас ждут удачные покупки и переговоры. Практически весь месяц будете в поездках, они связаны с любимыми людьми, с работой и отдыхом. Первую половину месяца посвятите общению с людьми, и оно принесет возможности, касающиеся недвижимого имущества. Февраль – хорошее время для отдыха и занятий дома, личного успеха, определения будущего детей и работы.
Козерог
Многие люди обращают внимание на ваши интеллектуальные способности. Смекалка, которую проявите в делах, в общении с другими людьми, будет помогать практически во всех делах. Вы почувствуете, что развиваетесь ментально. Возможность договоров, новых панов, процессов, притягивающих к вам новых друзей, перейдет во вторую половину февраля. Вторая половина месяца благоприятна для заработков. Вы вложите средства в очень хорошие и крупные покупки, а также в дела, которые принесут отдачу, прибыль и рост. Будут интересные увлечения, и они касаются не только личных дел, но и творческих. Это прекрасное время для активной работы, строительства и перемен в делах здоровья.
Водолей
Хорошее время для спорта, занятий делами детей и продвижения планов. Вас ждут новые знакомства, договоры и покупки. Будет возможность улучшить жилищные и финансовые условия. Вместе с мужчинами проявите активность в делах, которые вам нравятся – будь то увлечения спортом или занятия более серьезными вопросами. Помогайте родным, участвуйте в общих делах, чтобы не остаться за бортом. В конце месяца откроются горизонты для обучения и преподавания, а также путешествий.
Рыбы
Февраль – месяц переменный. Он принесет радость и удачу. Друзья будут активно участвовать в вашей жизни. Первая половина месяца потребует перемен в работе, нужно будет пересмотреть старую подготовку и прежние дела. Необходимо заняться информационной деятельностью и обратить внимание на тех, кто работает вместе с вами. Кто-то может уйти, но появятся новые люди, крупные перспективы, новые возможности. Личная жизнь также будет в центре внимания. Последняя неделя отмечена материальным успехом и подарками. В фервале также нужно заняться жилищными вопросами.