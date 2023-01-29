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Дженнифер Лопес чуть не погибла в Доминикане

Limon.ee
Дженнифер Лопес чуть не погибла в Доминикане
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: MARIO ANZUONI

Дженнифер Лопес призналась, что чуть не погибла на съёмках фильма «Моя пиратская свадьба», пишет Лайф.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес заявила, что осталась довольна работой с Джошем Дюамелем в Доминикане над фильмом «Моя пиратская свадьба». Но во время съёмок приключился инцидент, из-за которого звезда запросто могла попрощаться с жизнью.

«У нас с Джошем всё получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно когда мы были скованны наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы», – цитирует Лопес Daily Mail.

Актриса уточнила, что подол её платья попал под колёса и её чуть не утащило вниз. К счастью, Дюамель вовремя пришёл на помощь. Джей Ло призналась, что это «было чертовски страшно».

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