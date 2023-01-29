Стефан, который собрал множество статуэток на гала-концерте EMA, любит проводить время со своей семьей. В субботу он добавил в Instagram отличный снимок, на котором награды EMA гордо стоят в ряд на столе.
Настоящий босс! Stefan показал своей маленькой дочери заслуженные награды
Настоящий босс! Stefan показал своей маленькой дочери заслуженные награды
Без сомнения, Стефан Айрапетян из Вильянди был самым ярким артистом на гала-концерте Estonian Music Awards 2023! Стефан был номинирован в пяти категориях, выиграл три из них (исполнитель года, поп-артист года и песня года), а также был назван народным любимцем.
В субботу он добавил в Instagram фотографию кухонного стола, на которым он расставил заслуженные награды. Стефан сидит за столом в темных очках и пьет из кружки с надписью The Boss, а на руках он держит свою маленькую дочь.
Кроме того, в этот же день отмечался день рождения маленькой дочери, по поводу чего возлюбленная Стефана Виктория Койтсаар разместила милую фотографию в Instagram stories. «У Майи был мини-день рождения, и мы поели торт», – говорится в публикации.