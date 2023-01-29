Настоящий босс! Stefan показал своей маленькой дочери заслуженные награды

Без сомнения, Стефан Айрапетян из Вильянди был самым ярким артистом на гала-концерте Estonian Music Awards 2023! Стефан был номинирован в пяти категориях, выиграл три из них (исполнитель года, поп-артист года и песня года), а также был назван народным любимцем.

В субботу он добавил в Instagram фотографию кухонного стола, на которым он расставил заслуженные награды. Стефан сидит за столом в темных очках и пьет из кружки с надписью The Boss, а на руках он держит свою маленькую дочь.

Кроме того, в этот же день отмечался день рождения маленькой дочери, по поводу чего возлюбленная Стефана Виктория Койтсаар разместила милую фотографию в Instagram stories. «У Майи был мини-день рождения, и мы поели торт», – говорится в публикации.