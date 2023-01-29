Вс, 29.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Настоящий босс! Stefan показал своей маленькой дочери заслуженные награды

Хевели Туйск
Настоящий босс! Stefan показал своей маленькой дочери заслуженные награды
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Stefan считает самой главной наградой EMA 2023 титул народного любимца.
Stefan считает самой главной наградой EMA 2023 титул народного любимца. Фото: Pilt videost

Стефан, который собрал множество статуэток на гала-концерте EMA, любит проводить время со своей семьей. В субботу он добавил в Instagram отличный снимок, на котором награды EMA гордо стоят в ряд на столе.

Без сомнения, Стефан Айрапетян из Вильянди был самым ярким артистом на гала-концерте Estonian Music Awards 2023! Стефан был номинирован в пяти категориях, выиграл три из них (исполнитель года, поп-артист года и песня года), а также был назван народным любимцем.

В субботу он добавил в Instagram фотографию кухонного стола, на которым он расставил заслуженные награды. Стефан сидит за столом в темных очках и пьет из кружки с надписью The Boss, а на руках он держит свою маленькую дочь.

Кроме того, в этот же день отмечался день рождения маленькой дочери, по поводу чего возлюбленная Стефана Виктория Койтсаар разместила милую фотографию в Instagram stories. «У Майи был мини-день рождения, и мы поели торт», – говорится в публикации.

Стефан с семьей.
Стефан с семьей. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Ключевые слова
Наверх