СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ⟩ Эстонская королева спорта показала милейшее фото младшей дочери, родившейся неделю назад

«Джиа Гриффин💖 Это было невероятное начало 2023 года для нас», – написала Грете Гриффин в Instagram и сообщила о рождении третьего ребенка. Кроме того, спортсменка уже создала для дочери отдельный аккаунт в Instagram – как и для двух старших детей.

В субботу Гриффин уже поделилась новым снимком милой спящей Джии, которой всего неделя от роду, в Instagram stories.

Грете Гриффин в 2012 году уехала из Тюри учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (NFL) Робертом Гриффином III. Пара поженилась в 2018 году, и помимо новорожденной в их семье есть две дочери: Глория (2017), и Гамея (2019).

Также у Роберта есть дочь от первого брака, родившаяся в мае 2015 года.