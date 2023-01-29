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СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА ⟩ Эстонская королева спорта показала милейшее фото младшей дочери, родившейся неделю назад

Хевели Туйск
Эстонская королева спорта показала милейшее фото младшей дочери, родившейся неделю назад
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Грете Гриффин.
Грете Гриффин. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская семиборка Грете Гриффин замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, и сейчас она наслаждается своей семьей, которая стала больше с рождением третьей дочери.

«Джиа Гриффин💖 Это было невероятное начало 2023 года для нас», – написала Грете Гриффин в Instagram и сообщила о рождении третьего ребенка. Кроме того, спортсменка уже создала для дочери отдельный аккаунт в Instagram – как и для двух старших детей.

В субботу Гриффин уже поделилась новым снимком милой спящей Джии, которой всего неделя от роду, в Instagram stories.

Грете Гриффин в 2012 году уехала из Тюри учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (NFL) Робертом Гриффином III. Пара поженилась в 2018 году, и помимо новорожденной в их семье есть две дочери: Глория (2017), и Гамея (2019).

Также у Роберта есть дочь от первого брака, родившаяся в мае 2015 года.

Джиа Гриффин.
Джиа Гриффин. Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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