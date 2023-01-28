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Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку

Limon.ee
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку
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Фото: Shutterstock

Американский писатель Стивен Кинг 28 января в Twitter призвал президента РФ Владимира Путина уйти в отставку.

«Ради бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекратите бомбить безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», – написал Кинг.

«Они не хотят останавливать эту войну. Но мы заставим их сделать это», – отреагировали на пост писателя в Министерстве обороны Украины.

Напомним, что Стивен Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью «Я вместе c Украиной».

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против войны.

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