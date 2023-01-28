«Это очень страшно. Каждый раз, когда собака что-то нюхает, я ее оттаскиваю», – говорит Сирье, которая живет в столичном районе Кристийне, соседка которой которая регулярно оставляет еду для животных вокруг дома.
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ФОТО ⟩ «Моя собака задыхалась в подъезде»: в одном из районов Таллинна возле жилого дома раскидывают еду
«Моя собака задыхалась в подъезде»: в одном из районов Таллинна возле жилого дома раскидывают еду
«Вокруг дома по адресу Винди 13 постоянно лежит разная пища – от зерновых до мясных продуктов. Квартирное товарищество разводит руками. МуПо говорит, что одних фотографий мало. Женщина, которая раскидывает корм, называет меня бессердечным человеком, который не заботится о птицах и других животных. Однако моя собака дважды давилась костью. Это ненормально», – жалуется Сирье в группе на Facebook.
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