ФОТО ⟩ «Моя собака задыхалась в подъезде»: в одном из районов Таллинна возле жилого дома раскидывают еду

«Вокруг дома по адресу Винди 13 постоянно лежит разная пища – от зерновых до мясных продуктов. Квартирное товарищество разводит руками. МуПо говорит, что одних фотографий мало. Женщина, которая раскидывает корм, называет меня бессердечным человеком, который не заботится о птицах и других животных. Однако моя собака дважды давилась костью. Это ненормально», – жалуется Сирье в группе на Facebook.

Сирье живет в Кристийне с 2014 года. Уже тогда, по ее словам, еду выбрасывали из окон. «Моя собака задыхалась на лестничной клетке, когда выяснилось, что дама снизу кладет кости около своей двери. Я еще удивлялась, почему собака стала так быстро бегать вниз по лестнице», – рассказывает Сирье в интервью Elu24.