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Из порта Какумяэ в Россию должна была выйти роскошная яхта. Но план рухнул!

Кристийна Рейманд
Из порта Какумяэ в Россию должна была выйти роскошная яхта. Но план рухнул!
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Яхта. Иллюстративная фотка
Яхта. Иллюстративная фотка Фото: Shutterstock

Английская компания Maura LTD хотела перевезти свою роскошную яхту, которая базировалась в Какумяэ, в Россию. Этим летом налоговые и таможенные органы затормозили сделку, указав в качестве причины санкции. Компания, владеющая яхтой, обратилась в суд.

Прошлым летом Налогово-таможенный департамент Эстонии (EMTA) запретил перевозку в Россию роскошной яхты, пришвартованной в гавани Какумяэ. Однако это решение возмутило компанию, владеющую яхтой Maura Vera, и в Таллиннский административный суд была подана жалоба.

Летом 2022 года сотрудники Налогово-таможенного департамента провели инспекцию судна Maura Vera на пристани Какумяэ. Но когда яхта должна была быть реэкспортирована в Россию, возникла проблема. Выяснилось, что яхта является предметом роскоши, экспорт которых в Россию запрещен.

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