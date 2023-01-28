Из порта Какумяэ в Россию должна была выйти роскошная яхта. Но план рухнул!

Прошлым летом Налогово-таможенный департамент Эстонии (EMTA) запретил перевозку в Россию роскошной яхты, пришвартованной в гавани Какумяэ. Однако это решение возмутило компанию, владеющую яхтой Maura Vera , и в Таллиннский административный суд была подана жалоба.

Летом 2022 года сотрудники Налогово-таможенного департамента провели инспекцию судна Maura Vera на пристани Какумяэ. Но когда яхта должна была быть реэкспортирована в Россию, возникла проблема. Выяснилось, что яхта является предметом роскоши, экспорт которых в Россию запрещен.