Английская компания Maura LTD хотела перевезти свою роскошную яхту, которая базировалась в Какумяэ, в Россию. Этим летом налоговые и таможенные органы затормозили сделку, указав в качестве причины санкции. Компания, владеющая яхтой, обратилась в суд.
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Из порта Какумяэ в Россию должна была выйти роскошная яхта. Но план рухнул!
Из порта Какумяэ в Россию должна была выйти роскошная яхта. Но план рухнул!
Прошлым летом Налогово-таможенный департамент Эстонии (EMTA) запретил перевозку в Россию роскошной яхты, пришвартованной в гавани Какумяэ. Однако это решение возмутило компанию, владеющую яхтой Maura Vera, и в Таллиннский административный суд была подана жалоба.