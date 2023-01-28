Шесть способов, как идеально провести выходные, чтобы действительно отдохнуть

Те, кто работает по стандартному графику (пять дней в неделю), всегда по-особенному ждут выходных. Казалось бы, есть целых два дня отдыха — самое то, чтобы перевести дух. Но вот лишь немногие умеют правильно и с пользой проводить это время, делать передышку. Люди нагружают себя сильнее, поэтому в новую неделю входят уже уставшими. Как правильно отдыхать? Выяснили несколько способов, как в выходные расслабиться и восстановить силы, пишет Life.

1. Удалите приложения социальных сетей

Многим кажется, что, проводя время в социальных сетях, они отдыхают. Мол, а что в этом такого: просто сидишь и общаешься с друзьями. Но на деле получается совсем другая картина: листая и скролля, вы тратите практически весь день впустую. Только зашли в мессенджер, начали переписываться, а потом осознаёте, что часы бесследно утекли. Попробуйте перебороть интернет-зависимость и только на два дня удалите приложения, в которых зависаете. Первый час вам может быть безумно скучно, но потом вы обязательно вспомните о занятиях, которые нравятся и помогают расслабиться.

2. Отложите уборку