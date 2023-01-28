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Шесть способов, как идеально провести выходные, чтобы действительно отдохнуть

Limon.ee
Шесть способов, как идеально провести выходные, чтобы действительно отдохнуть
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Фото: Shutterstock

Большинство ошибочно оставляет на выходные множество забот, из-за чего не успевает сделать передышку между рабочими буднями. Что нужно и не нужно делать, чтобы полностью восстановиться за два дня?

Те, кто работает по стандартному графику (пять дней в неделю), всегда по-особенному ждут выходных. Казалось бы, есть целых два дня отдыха — самое то, чтобы перевести дух. Но вот лишь немногие умеют правильно и с пользой проводить это время, делать передышку. Люди нагружают себя сильнее, поэтому в новую неделю входят уже уставшими. Как правильно отдыхать? Выяснили несколько способов, как в выходные расслабиться и восстановить силы, пишет Life.

1. Удалите приложения социальных сетей

Многим кажется, что, проводя время в социальных сетях, они отдыхают. Мол, а что в этом такого: просто сидишь и общаешься с друзьями. Но на деле получается совсем другая картина: листая и скролля, вы тратите практически весь день впустую. Только зашли в мессенджер, начали переписываться, а потом осознаёте, что часы бесследно утекли. Попробуйте перебороть интернет-зависимость и только на два дня удалите приложения, в которых зависаете. Первый час вам может быть безумно скучно, но потом вы обязательно вспомните о занятиях, которые нравятся и помогают расслабиться.

2. Отложите уборку

Позвольте себе побыть плохим в глазах общества и родителей человеком и отложите генеральную уборку на потом. Просто задумайтесь, сколько времени и сил занимает наведение чистоты, если это не ваше хобби. Когда у вас суббота или воскресенье ассоциируются с ненавистным «санитарным днём», о каком отдыхе можно говорить? Попробуйте разбить домашние обязанности по дням недели или вовсе делегируйте половину из них. Поддержание чистоты в итоге минимизирует время, которое требуется на уборку. Одни плюсы!

3. Найдите свой способ восстановить силы

Одним подходит ничегонеделание, другим необходим активный отдых со спортом и карабканьем по скалам. Поэтому важно определить, а что конкретно в вас вызывает чувство расслабленности и поднятие душевных сил. Чтение книг? Уборка? Прогулки в одиночестве по городу или шумная субботняя тусовка? Найдите свой способ отдыхать по-настоящему, тогда и силы восстанавливаться будут гораздо быстрее.

4. Побудьте наедине с собой

Отличная духовная практика и способ отдохнуть от всех и вся — изолироваться на время и побыть только с собой. Каждодневное общение с людьми в течение рабочей недели так или иначе забирает ресурс даже у экстравертов. Чтобы его восполнить, вспомните о себе любимых. Сходите в салон красоты на спа-процедуры, полежите дома в ванной с солью или ароматной «бомбочкой», почитайте книгу или распишите дневник. Главное, на время – часик или два – остаться тет-а-тет с собой.

5. Отправьтесь на природу или в другой город

Путешествия тоже можно рассматривать как способ расслабиться и передохнуть. Часто бывает, что сама атмосфера вокруг давит на человека, а тот не замечает, но регулярно теряет силы на свою «защиту». Попробуйте сделать короткую паузу и сменить на эти два дня обстановку. Например, можно уехать в кемпинг в лес или заселиться в номер отеля в соседнем городе. Поездки, даже короткие, принесут положительные эмоции и впечатления, заряд энергии. Они помогут восстановить силы и почувствовать себя по-настоящему отдохнувшим.

6. Сделайте что-то, что давно откладывали

Что до положительных эмоций и того, как их получить в выходные, то займитесь тем, о чём давно мечтали. Начните новое хобби, испеките пирог, позвоните маме или съездите на экскурсию. Когда, как не в субботу и воскресенье, можно по-настоящему наслаждаться тёплыми моментами. Не обременённые делами и заботами, вы точно почувствуете себя лучше, когда с улыбкой на лице отметите, что смогли исполнить несколько своих сокровенных желаний.

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