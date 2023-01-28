КОММУНАЛЬНЫЕ – 0 ЕВРО ⟩ К продаже квартиры подошли с юмором: лучшее убежище от ядерной войны!

«Вы можете начать производство самогона на своем участке прямо сейчас. Даже ядерную войну вы сможете спокойно пережить здесь», – говорится в объявлении о продаже квартиры в волости Винни, Ляэне-Вирумаа.

Портал недвижимости опубликовал юмористическое объявление о продаже трехкомнатной квартиры. «У меня есть для вас особенное предложение! Забудьте о шуме больших городов, выхлопных газах и невероятно дорогой квартплате!» –говорится в объявлении.

Согласно описанию маклера, трехкомнатная квартира – добротная, с отличной планировкой и отличным видом из окон. «Роскошно-компактная резиденция с окнами на три стороны. Вы сможете жить как Рапунцель в собственной башне», – пишет маклер. По ее словам, покупатель будет наслаждаться 50,4 м2 тишины и спокойствия в своем собственном «частном замке».

«50,4 м2 тишины и покоя в собственном замке. Машина времени между стенами замка перенесет Вас прямо в 1962 год. Почувствуйте себя в музее – оригинальная отделка и мебель», – так изворотливо маклер намекает на старомодный дизайн интерьера квартиры.

Фото: Kinnisvaraportaal KV.EE

Кроме того, пишут в объявлении, вы можете обогреть свой уютный особняк приличной печью, недавно построенной муниципалитетом Винни, которая сегодня является одним из самых доступных способов отопления, особенно если вы можете бесплатно нарубить дрова в парке рядом с домом. Еще очень приятно жарить мульгикапсас на надежной дровяной печи, ведь дрова можно набрать в парке.

«Вы даже сможете начать производство самогона у себя на участке. Никто не найдет вас на лоне природы, ни полиция, ни судебные приставы (в этом случае, возможно, стоит записать квартиру на имя матери или ребенка, на всякий случай). В селе Рахкла нет преступности. Самым большим преступником может быть енот, который нападает на ваши носки, сушащиеся на бельевой веревке во дворе. В Рахкла вы будете как у Христа за пазухой. Даже ядерную войну Вы сможете спокойно пережить в Рахкла, просто потому, что ракеты не смогут найти это место», – говорится в объявлении.