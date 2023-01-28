Снимите это немедленно! ⟩ Что нельзя носить женщинам после 50 лет

Есть ли какие-то правила, что не надо носить женщине после 50 лет? Каждая дама, переступившая этот порог, должна запомнить: в основе её гардероба должны лежать «зрелость» и «элегантность». К сожалению, чем ближе к пенсионному возрасту, тем чаще женщины совершенно перестают следить за собой, фигурой и выбором одежды, сливаются с серой массой. Есть, конечно, и такие экземпляры, которые, напротив, пытаются удержать молодость за хвост, ярко наряжаясь. Оба подхода совершенно неверны, уверены стилисты. Модельер Наз Маер поведал о правилах, которые позволят в возрасте 50+ оставаться красивыми и быть в тренде.

Скажите «нет» мини

Длина мини, будь то платье или юбка, на женщине за 50 смотрится неуместно, независимо от точtности фигуры. Слишком короткой одеждой дама нарочито подчёркивает, что не согласна с паспортным возрастом, пытается доказать, что она ещё ого-го. На деле же получается достаточно вульгарный образ — «Сзади пионерка, спереди пенсионерка».

Для взрослых женщин идеальная длина низа – миди. Она актуальна для брюк, платьев, юбок, прекрасно корректирует фигуру: проблемные места скроет, подчеркнёт стройность ног.

Запрет на кислотные цвета