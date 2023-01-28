Эстонские шоумены Андрей Зевакин и Робин Валтинг сделали свою собственную версию песни Стефана, с которой он представлял Эстонию на «Евровидении-2022».
ВИДЕО ⟩ Песня от Эстонии на «Евровидении-2022» неожиданно обрела новую жизнь
26 января в Unibet Arena состоялась гала-премия Estonian Music Awards, на которой певец Стефан получил четыре награды: лучший артист года, лучший поп-артист года, лучшая песня года и народный фаворит. Из этих четырех наград в интервью Elu24 Стефан не смог назвать ту, которая тронула его больше всего – потому что все они важны. Однако, в конце концов, он решил, что звание народного любимца имеет наибольшее значение. «Я думаю, что это самая важная награда!»
После получения награды Стефан отправился в студию Андрея Зевакина и Робина Валтинга для интервью. Шоумены приготовили для артиста сюрприз, которого он не ожидал – юмористическая пародия на эстонском языке на европесню Стефана «Hope» (Надежда).
Как вам такой вариант хита Стефана «Hope»? Может, ее и отправим на «Евровидение»?