ВИДЕО ⟩ Песня от Эстонии на «Евровидении-2022» неожиданно обрела новую жизнь

26 января в Unibet Arena состоялась гала-премия Estonian Music Awards, на которой певец Стефан получил четыре награды: лучший артист года, лучший поп-артист года, лучшая песня года и народный фаворит. Из этих четырех наград в интервью Elu24 Стефан не смог назвать ту, которая тронула его больше всего – потому что все они важны. Однако, в конце концов, он решил, что звание народного любимца имеет наибольшее значение. «Я думаю, что это самая важная награда!»