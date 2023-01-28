ВИДЕО ⟩ Девушка нашла своего двойника через специальную программу и шокировала мать

Амбра из Северной Каролины и Дженнифер из Техаса познакомились через онлайн-платформу Twin Strangers. Точное совпадение удивило обеих, и Амбра, и Дженнифер, которым в то время было 23 и 33 года, встретились на день в Техасе, чтобы сделать макияж и сфотографироваться вместе, пишет The Mirror.

«Итак, однажды я пришла домой с работы и прочитала об этом сайте Twin Strangers, я просто ввела свои параметры, и вот она», – объяснила Дженнифер.

«Я очень нервничала, и у меня тряслись руки, и я думала, о Боже, я действительно собираюсь встретиться с ней», – сказала Амбра перед встречей.

Оправившись от шока, Дженнифер организовала для своей мамы встречу с Амброй, чтобы посмотреть, сможет ли она отличить их друг от друга. Мама девушки была шокирована сходством девушек. «Ты - моя дочь, Боже мой, ты так похожа на мою дочь», – сказала удивленная мать.