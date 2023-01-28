Шесть ошибок, которые вы допускаете в общении с коллегами, даже не замечая

3. Перебарщивать с парфюмом

Наверняка у вас в коллективе есть такой человек, которого трудно не заметить. И дело не в профессиональных качествах. Скорее всего, этот сотрудник обожает парфюм, потому вокруг него всегда образуется плотная аура из аромата или шлейф. Приятно пахнуть важно и нужно, но не стоит забывать и про других людей. Вполне может быть, что у одного из коллег — банальная аллергия. Потому, чтобы избежать конфуза, выбирайте ароматы более спокойные и нейтральные.

4. Слишком ярко одеваться

Одна из самых распространённых ошибок – несоответствие внешнего вида офисному стилю. Каким бы лояльным ни было руководство, позволять себе приходить в офис в полупрозрачной рубашке или коротком топике нельзя. Всегда есть варианты образов, в которых можно выглядеть и стильно, и по-деловому. У женской половины работниц ещё бывает перебор с макияжем. Помните, дамы, что идёте не на свидание, а на работу. Не стоит краситься слишком ярко.

5. Просить кого-то повисеть на телефоне

Казалось бы, обыденная ситуация: кто-то из коллег звонит вам с целью узнать какую-то информацию. Вы говорите что-то вроде: "Сейчас, повиси минутку, пожалуйста" — и начинаете искать ответ. Но как быть в ситуации, если понимаете, что "минуткой" не обойдётесь? Большинство продолжит молчать и судорожно пытаться быстрее найти то, что необходимо, заставляя человека на том конце провода долго ждать и тратить время. Поступать так невежливо. Нет ничего страшного, если, взглянув здраво на ситуацию, коллеге вы скажете, что перезвоните сами, когда на руках будут все данные.

6. Не уважать чужое время