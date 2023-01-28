Диетолог предупреждает: прекратите есть мандарины!

Мы привыкли считать: чем больше фруктов – тем лучше, витамины ведь полезны. Но, как выяснилось, не всегда. Если съесть слишком много мандаринов, может возникнуть аллергия на витамин С, что приведет к проблемам с почками.

Врач-диетолог Татьяна Залетова утверждает: не стоит слишком усердствовать и съедать больше 500 граммов фруктов и овощей в сутки. В противном случае придется справляться с последствиями. Если же говорить конкретно о мандаринах, то их «перебор» часто становится причиной нарушений работы органов выделения.