«Отлично выглядит»: фото посвежевшей Марины Хлебниковой опубликовали в Сети

Судя по всему, сейчас Марина Хлебникова чувствует себя отлично. При этом ранее СМИ сообщали, что певица получила ожоги на половине тела. Долгое время Марина Хлебникова скрывалась от журналистов, появились слухи, что у нее обгорело лицо.

Вскоре все же певица появилась на публике. Уже год назад стало понятно, что исполнительница «Чашка кофею» с достоинством переживает реабилитацию. Пожар не обезобразил ее, пишет TopNews.

Но сама Марина Хлебникова нечасто делится своими фотографиями – в соцсетях в основном ее архивные снимки. На фото папарацци артистка выглядит отекшей, осунувшейся.

На днях Марина Хлебникова опубликовала фотографию из магазина и показала, что отлично выглядит.

Она позирует фотографу, и заметно, что выглядит посвежевшей.