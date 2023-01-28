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Как снег на голову: Глоба предрек двум знакам Зодиака чудесные известия в 2023 году

Limon.ee
Как снег на голову: Глоба предрек двум знакам Зодиака чудесные известия в 2023 году
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Фото: Shutterstock

Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака пополнение в семействе в 2023 году. Два представителя зодиакального круга совсем скоро узнают, что у них будет ребенок.

Стрелец

Представителям огненного знака чудесная весть придет в марте. Да, это все будет очень неожиданно, как снег на голову. Однако Стрельцы будут счастливы. Астролог с мировым именем считает, что малыш придет в жизнь Стрельцов в самое нужное время.

Водолей

Представители воздушного знака очень долго к этому шли. В силу некоторых обстоятельств процесс затянулся, однако в 2023 году все свершится. Павел Глоба советует не думать об этом периоде как о потерянном времени: все это готовило вас к главному событию в жизни. Счастливое известие ждет Водолеев в июне.

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