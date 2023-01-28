«Получал удовольствие от нее»: Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле

В публикации отмечается, что целью визита актрисы в РФ было лоббирование запрета на ввоз продукции, изготавливаемой из тюленей.

По словам актрисы, когда она, сидя за столом, «шуршала своими бумагами с фотографиями дельфинов и умоляла этих людей», Путин был в комнате и все слышал.

Андерсон заявила, что тот был рад ее визиту и «как бы получал удовольствие от нее». В публикации подчеркивается, что сказав это, актриса замолчала, так как «прекрасно понимает, что обсуждение всего, что связано с Россией, – табу».

Андерсон добавила, что «это ужасно», не уточнив, что именно подразумевает под этой фразой.