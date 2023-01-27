Пт, 27.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В России объявили «иноагентом» лидера группы Little Big Илью Прусикина

Limon.ee
В России объявили «иноагентом» лидера группы Little Big Илью Прусикина
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Илья Прусикин.
Илья Прусикин. Фото: скриншот с youtube.com

Министерство юстиции России расширило список «иностранных агентов». В обновленный перечень вошел Илья Прусикин, лидер группы Little Big, пишет RUS TVNET со ссылкой на «Медузу».

В списке вошли также:

  • Илья Прусикин, лидер группы Little Big;
  • Фидель Агумава, журналист;
  • Эрдни-Басан Омбадыков, официальный представитель Далай-ламы XIV;
  • Рафис Кашапов, татарский правозащитник, бывший политзаключенный;
  • Дарья Серенко, представительница «Феминистского антивоенного сопротивления».

Ранее министерство юстиции РФ включило в список физлиц-«иноагентов» музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, правозащитницу Олимпиаду Усанову, политика Михаила Светова и многих других.  

Напомним, в список «иностранных агентов» Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как Михаила Шаца, Андрея Макаревича, Максима Галкина, Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.

Ключевые слова
Наверх