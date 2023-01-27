Министерство юстиции России расширило список «иностранных агентов». В обновленный перечень вошел Илья Прусикин, лидер группы Little Big, пишет RUS TVNET со ссылкой на «Медузу».
В России объявили «иноагентом» лидера группы Little Big Илью Прусикина
В России объявили «иноагентом» лидера группы Little Big Илью Прусикина
В списке вошли также:
- Илья Прусикин, лидер группы Little Big;
- Фидель Агумава, журналист;
- Эрдни-Басан Омбадыков, официальный представитель Далай-ламы XIV;
- Рафис Кашапов, татарский правозащитник, бывший политзаключенный;
- Дарья Серенко, представительница «Феминистского антивоенного сопротивления».
Ранее министерство юстиции РФ включило в список физлиц-«иноагентов» музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, правозащитницу Олимпиаду Усанову, политика Михаила Светова и многих других.
Напомним, в список «иностранных агентов» Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как Михаила Шаца, Андрея Макаревича, Максима Галкина, Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.
Ключевые слова