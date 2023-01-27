В России объявили «иноагентом» лидера группы Little Big Илью Прусикина

Ранее министерство юстиции РФ включило в список физлиц-«иноагентов» музыканта Ивана Алексеева (Noize MC), журналистку Ирину Шихман, правозащитницу Олимпиаду Усанову, политика Михаила Светова и многих других.

Напомним, в список «иностранных агентов» Министерство юстиции РФ уже включило таких людей как Михаила Шаца, Андрея Макаревича, Максима Галкина, Катерину Гордееву, рэперов Моргенштерна, Face и Оксимирона, а также многих других.