Вчера в Таллинне в Unibet Arena прошла 25-я церемония вручения музыкальных премий EMA. Грандиозное событие посетили многие известные общественные деятели Эстонии, в том числе на мероприятии отметился и скандальный стилист Женя Фокин.
ОХ, ГОРЯЧ! ⟩ Скандальный эстонский стилист Женя Фокин пришел на гала-вечер EMA25 в мини-юбке
Скандальный эстонский стилист Женя Фокин пришел на гала-вечер EMA25 в мини-юбке
В своем аккаунте в Instagram Женя опубликовал карусель из фото и видео, на одном из которых он танцует и подпевает песне-представительнице Эстонии на конкурсе Евровидение-2022 Hope в исполнении всеми любимого Стефана.
Но на кадрах, опубликованных в соцсети, удивило то, что Фокин пришел на мероприятие в совершенно нетипичном образе: черной майке, укороченном темно-сером пиджаке и... мини-юбке в тон!
Смотри фото в карусели!
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