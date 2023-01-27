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ОХ, ГОРЯЧ! ⟩ Скандальный эстонский стилист Женя Фокин пришел на гала-вечер EMA25 в мини-юбке

Limon.ee
Скандальный эстонский стилист Женя Фокин пришел на гала-вечер EMA25 в мини-юбке
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Стилист Женя Фокин
Стилист Женя Фокин Фото: Erakogu

Вчера в Таллинне в Unibet Arena прошла 25-я церемония вручения музыкальных премий EMA. Грандиозное событие посетили многие известные общественные деятели Эстонии, в том числе на мероприятии отметился и скандальный стилист Женя Фокин.

В своем аккаунте в Instagram Женя опубликовал карусель из фото и видео, на одном из которых он танцует и подпевает песне-представительнице Эстонии на конкурсе Евровидение-2022 Hope в исполнении всеми любимого Стефана.

Но на кадрах, опубликованных в соцсети, удивило то, что Фокин пришел на мероприятие в совершенно нетипичном образе: черной майке, укороченном темно-сером пиджаке и... мини-юбке в тон!

Смотри фото в карусели!

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