«Я разочаровался». Колесо удачи известного эстонского консультанта по питанию вызывает у людей подозрения

Некоторое время назад консультант по питанию Эрик Оргу создал на своем сайте колесо фортуны, которое создавало у людей впечатление, что, вращая его, они могут выиграть 50 или 100 евро наличными. С Elu24 связался разочарованный читатель, который заявил, что в колесе фортуны Оргу используются нереальные призы, которые на самом деле невозможно выиграть.