Некоторое время назад консультант по питанию Эрик Оргу создал на своем сайте колесо фортуны, которое создавало у людей впечатление, что, вращая его, они могут выиграть 50 или 100 евро наличными. С Elu24 связался разочарованный читатель, который заявил, что в колесе фортуны Оргу используются нереальные призы, которые на самом деле невозможно выиграть.
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«Я разочаровался». Колесо удачи известного эстонского консультанта по питанию вызывает у людей подозрения
«Я разочаровался». Колесо удачи известного эстонского консультанта по питанию вызывает у людей подозрения
На сайте консультанта по питанию Эрика Оргу, erikorgu.ee, еще сегодня утром было колесо фортуны, в котором, как утверждалось, участники могли выиграть коды скидок на планы питания Оргу, электронную книгу Оргу, а также наличные – 50 или 100 евро.