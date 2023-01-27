Британский принц Уильям вместе со своей женой Кэтрин посетил продовольственный банк в Виндзоре Windsor Foodshare и помогли волонтерам собрать посылки для нуждающихся. Соответствующее видео опубликовано 26 января на YouTube-канале The Royal Family Channel.
Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Во время работы в волонтерском центре принц Уильям публично обратил внимание, что его супруга, вместо того чтобы собирать посылки, «слишком много болтает».
«Простите, здесь слишком много болтовни», – сказал принц Уильям, обращаясь к жене.
Свою шутку принц Уэльский сопроводил характерным жестом, изобразив клюв с помощью большого и указательного пальцев. Сам он до этого помогал волонтеру.
Реплика принца Уильяма вызвала смех у принцессы Уэльской и команды волонтеров, после чего они все разошлись и также начали собирать продукты.
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