Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео

Во время работы в волонтерском центре принц Уильям публично обратил внимание, что его супруга, вместо того чтобы собирать посылки, «слишком много болтает».

«Простите, здесь слишком много болтовни», – сказал принц Уильям, обращаясь к жене.

Свою шутку принц Уэльский сопроводил характерным жестом, изобразив клюв с помощью большого и указательного пальцев. Сам он до этого помогал волонтеру.