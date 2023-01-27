Сражающийся на фронте за свободу своей родины житель Украины рассказал невероятную историю: его жена, бежавшая от войны за границу, не намерена возвращаться домой. По словам военного, он потерял жену и больше не сможет видеться с сыном.
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НОВАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Жительницы Украины бросают мужей на родине и не собираются возвращаться домой
Жительницы Украины бросают мужей на родине и не собираются возвращаться домой
Война в Украине разрушила так много людских судеб и разлучила огромное количество семей. Житель Украины с разбитым сердцем рассказал, что его жена уехала за границу с их сыном, спасаясь от войны, и не планирует возвращаться. Украинка якобы решила бросить мужа и начать новую жизнь за границей, сообщает портал Naine.