НОВАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Жительницы Украины бросают мужей на родине и не собираются возвращаться домой

Война в Украине разрушила так много людских судеб и разлучила огромное количество семей. Житель Украины с разбитым сердцем рассказал, что его жена уехала за границу с их сыном, спасаясь от войны, и не планирует возвращаться. Украинка якобы решила бросить мужа и начать новую жизнь за границей, сообщает портал Naine .

Больше всего героя Украины огорчает то, что его теперь уже бывшая жена забрала с собой и сына, которого он больше никогда не увидит. После такого поступка наш собеседник признается, что ему тяжело психологически и больше не за что бороться. Военный рассказывает, что потерял желание жить. Говорят, что в Украине много таких мужчин, чьи жены начали новую жизнь в другом месте.