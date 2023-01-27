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НОВАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Жительницы Украины бросают мужей на родине и не собираются возвращаться домой

Limon.ee
Жительницы Украины бросают мужей на родине и не собираются возвращаться домой
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Жительница Украина, готовая защищать свою родину. Снимок иллюстративный.
Жительница Украина, готовая защищать свою родину. Снимок иллюстративный. Фото: Julia Bond/Shutterstock

Сражающийся на фронте за свободу своей родины житель Украины рассказал невероятную историю: его жена, бежавшая от войны за границу, не намерена возвращаться домой. По словам военного, он потерял жену и больше не сможет видеться с сыном.

Война в Украине разрушила так много людских судеб и разлучила огромное количество семей. Житель Украины с разбитым сердцем рассказал, что его жена уехала за границу с их сыном, спасаясь от войны, и не планирует возвращаться. Украинка якобы решила бросить мужа и начать новую жизнь за границей, сообщает портал Naine

Больше всего героя Украины огорчает то, что его теперь уже бывшая жена забрала с собой и сына, которого он больше никогда не увидит. После такого поступка наш собеседник признается, что ему тяжело психологически и больше не за что бороться. Военный рассказывает, что потерял желание жить. Говорят, что в Украине много таких мужчин, чьи жены начали новую жизнь в другом месте.

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