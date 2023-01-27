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ВИДЕО ⟩ Во время анонса концерта Максим Галкин чуть не упал в море

Limon.ee
Во время анонса концерта Максим Галкин чуть не упал в море
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Кадр из видео

Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками прямо во время велосипедной прогулки по берегу моря, пишет RUS TVNET.

Артист на двух языках – грузинском – пригласил своих зрителей на концерт в Тбилиси, который пройдет 11 февраля в Тбилисской филармонии.

«А-а-а, чуть в море не упал»,

– сказал Максим во время анонса. 

Недавно стало известно, что 6 августа Максим Галкин выступит в зале «Дзинтари» в Юрмале.

Напомним, год назад билеты на концерты Максима Галкина в Латвии были распроданы за считаные дни. Прошлым летом он выступил не только в привычной и любимой Юрмале, но и в нескольких других городах, снискав любовь новой, не знавшей его раньше аудитории.

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