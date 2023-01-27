Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками прямо во время велосипедной прогулки по берегу моря, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Во время анонса концерта Максим Галкин чуть не упал в море
Во время анонса концерта Максим Галкин чуть не упал в море
Артист на двух языках – грузинском – пригласил своих зрителей на концерт в Тбилиси, который пройдет 11 февраля в Тбилисской филармонии.
«А-а-а, чуть в море не упал»,
– сказал Максим во время анонса.
Недавно стало известно, что 6 августа Максим Галкин выступит в зале «Дзинтари» в Юрмале.
Напомним, год назад билеты на концерты Максима Галкина в Латвии были распроданы за считаные дни. Прошлым летом он выступил не только в привычной и любимой Юрмале, но и в нескольких других городах, снискав любовь новой, не знавшей его раньше аудитории.