«Пока в Эстонии, но в планах уехать»: выпускники Таллиннской высшей школы здравоохранения рассказали о планах на будущее

Под аплодисменты преподавателей, родных, близких и друзей более двухсот выпускников Таллиннской высшей школы здравоохранения получили свои заветные дипломы бакалавра медсестры, зубного техника, оптометриста или акушерки. Также на праздничной церемонии были вручены и магистерские дипломы. К выпускникам с напутствием обратился министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас (партия «Отечество»).

Студенты прошли долгий и тернистый путь к своей профессии, и теперь их имена законно красуются в официальном реестре медицинских работников Эстонии. С этого дня на их плечи возложена ответственная миссия – сохранять и восстанавливать здоровье людей. В их руках – жизнь человека.

Мы поговорили с несколькими выпускниками TTK и узнали их планы на будущее.

Анита Запевалова и Диана Лизуник

«Мы первый выпуск, кто получил диплом бакалавра по направлению «Оптометрист». К сожалению, оптометристы не считаются медицинскими работниками, а мы бы очень хотели быть причастными к этому статусу. Надеемся, что когда-нибудь это изменят. Для нас это важно», – в голос делятся мыслями выпускницы.

Анита и Диана поделились планами на будущее: «На сегодняшний день мы остаемся работать в Эстонии, ну а потом, как пойдет. В некоторых странах требуется диплом магистра, чтобы работать в данном направлении. Дальше будет видно».