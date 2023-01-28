В пятницу, 27 января, в концертном зале Alexela прошло торжественное вручение дипломов уже бывшим студентам Таллиннской высшей школы здравоохранения (TTK).
«Пока в Эстонии, но в планах уехать»: выпускники Таллиннской высшей школы здравоохранения рассказали о планах на будущее
Под аплодисменты преподавателей, родных, близких и друзей более двухсот выпускников Таллиннской высшей школы здравоохранения получили свои заветные дипломы бакалавра медсестры, зубного техника, оптометриста или акушерки. Также на праздничной церемонии были вручены и магистерские дипломы. К выпускникам с напутствием обратился министр образования и науки Эстонии Тынис Лукас (партия «Отечество»).
Студенты прошли долгий и тернистый путь к своей профессии, и теперь их имена законно красуются в официальном реестре медицинских работников Эстонии. С этого дня на их плечи возложена ответственная миссия – сохранять и восстанавливать здоровье людей. В их руках – жизнь человека.
Мы поговорили с несколькими выпускниками TTK и узнали их планы на будущее.
Анита Запевалова и Диана Лизуник
«Мы первый выпуск, кто получил диплом бакалавра по направлению «Оптометрист». К сожалению, оптометристы не считаются медицинскими работниками, а мы бы очень хотели быть причастными к этому статусу. Надеемся, что когда-нибудь это изменят. Для нас это важно», – в голос делятся мыслями выпускницы.
Анита и Диана поделились планами на будущее: «На сегодняшний день мы остаемся работать в Эстонии, ну а потом, как пойдет. В некоторых странах требуется диплом магистра, чтобы работать в данном направлении. Дальше будет видно».
Было приятно услышать от выпускниц то, что за все время учебы они не столкнулись ни с какими сложностями, единственное, трудно было совмещать работу и учебу, но с учетом того, что дипломы теперь у них на руках – они прекрасно справились.
«Для меня небольшим затруднением было работать с людьми в возрасте, они, заходя в оптику и видя меня, настраиваются скептически, потом что я молодой специалист, но в ходе консультации ситуация улучшается, надо лишь немного больше времени на коммуникацию», – вспоминает Диана.
Виктория Эварт
«В Эстонии оптометрист – это новое направление. На мой взгляд, нам дали очень мощное образование, нас практически учили на глазных врачей», – рассказала Виктория.
Виктория подняла и общую тему здравоохранения в Эстонии. Она считает, что необходимо сделать еще больший упор на осведомленность людей о сфере здравоохранения и вводить информативные уроки уже с первого класса.
«На данный момент я остаюсь жить и работать в Эстонии, однако хотелось бы уехать за границу, куда-нибудь в другую европейскую страну. Время покажет».
Вероника Мирианашвили
«Это мое уже второе высшее образование и, к счастью, ни во время учебы, ни за время практики я не сталкивалась с трудностями. Учеба прошла легко и благополучно. У меня нет в планах никаких переездов, мне нравится сестринское дело и я собираюсь остаться в Эстонии и работать в центре семейных врачей».
Лийса Губарь
«Я получила диплом медсестры и буду работать в Мустамяэ в Северо-эстонской региональной больнице (PERH), но есть мысли переехать куда-нибудь в Европу, потому что там зарплаты значительно больше, чем в Эстонии».
Лийса вспоминает о трудностях, с которыми она столкнулась во время прохождения практики: «К сожалению, некоторые медицинские работники, считая, что у них опыта больше, позволяют себе смотреть на новичков свысока. Это неприятно. Пациенты тоже бывают очень вспыльчивыми и срываются на медицинский персонал, даже если ты все будешь делать идеально и без ошибок со своей стороны. За смену все равно найдется тот, у кого плохое настроение и кто решит оторваться на тебе. Но, безусловно, положительных моментов гораздо больше!»
Анна Богатырь
Анна отметила, что в Эстонии острая нехватка медицинского персонала: как медсестер, так и врачей-специалистов. Дефицит рабочей силы, по ее словам, возникает из-за низких зарплат, но тем не менее, выпускница планирует оставаться в Эстонии и сейчас, как и ее сокурсница, будет трудиться в Северо-эстонской региональной больнице в Мустамяэ.
«Первый год обучения был тяжелым, я все 19 лет училась на русском языке и потом случился резкий переход на эстонское обучение, где было необходимо все делать и изучать на эстонском языке, говорить на эстонском языке, но я справилась и диплом в моих руках тому подтверждение!»
Смотрите яркую галерею с выпускного медицинских работников в Таллинне!