На Youtube-канале Radio Tochka вышло интервью журналиста Анастасии Федоровой с отцом Корнилием, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу на очень острые темы: о гомосексуальности, разводе, абортах, педофилии и шутках про Бога.
Православный священник из Нарва-Йыэсуу откровенно о гомосексуальности, абортах и педофилии
Церковь и гомосексуализм
Как бы удивительно для многих не показалось, но иеромонах Корнилий совсем не против гомосексуализма, и, по его словам, не против этого и сама православная церковь.
С точки зрения церкви грехом является не сам гомосексуализм, а его проявление, то есть гомосексуальные связи, – говорит отец Корнилий.
Он признался, что больше всего переживает за подростков, которые обнаружили в себе склонность к гомосексуализму, ведь в этом возрасте они очень склонны к суицидальным мыслям и не знают, могут ли они кому-то открыться, ведь реакция близких и друзей совершенно непредсказуема.
«Пастырь должен говорить, чтобы подросток начал себя потихоньку воспринимать в этом. Нормальный священник должен сказать, что ты нормальный, все нормально, успокойся, давай поговорим и разберемся со всем», – считает он.
Церковь и аборты
Отец Корнилий признался, что отношение к абортам у него отрицательное. По его мнению, даже в случае изнасилования, женщина может выносить, родить ребенка, зачатого при таких ужасающих обстоятельствам, чтобы потом его отдать. Потому что он считает, что рождение – это единственный подарок, который мы не можем дать себе сами.
– Но ведь у женщины должен быть выбор?
– Если говорить об изнасиловании, все настолько индивидуально. Конечно, это трагедия. Конечно, женщине нужно время и нужно работать над тем, чтобы привести свою психику в норму после такого. Но иногда этот ребенок является спасающим.
Отец Корнилий отметил, что все женщины, сделавшие когда-то аборт, которых он встречал, об этом жалели. При этом отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он, чтобы в Эстонии ввели запрещающий аборты закон, как и в Польше, иеромонах ответил отрицательно.
Запрет абортов не ведет к уменьшению абортов. Тогда начнут их делать делать подпольно и нелегально.
Церковь и педофилия
По словам отца Корнилия, эта проблема в большей степени присутствует в католической церкви из-за того, что священники не женаты. По его опыту, он может сказать, что любой педофил пережил сексуальную агрессию в детстве.
«Это ужасно, когда такое происходит с детьми. Это огромная травма», – говорит иеромонах.