Православный священник из Нарва-Йыэсуу откровенно о гомосексуальности, абортах и педофилии

Церковь и гомосексуализм

Как бы удивительно для многих не показалось, но иеромонах Корнилий совсем не против гомосексуализма, и, по его словам, не против этого и сама православная церковь.

С точки зрения церкви грехом является не сам гомосексуализм, а его проявление, то есть гомосексуальные связи, – говорит отец Корнилий.

Он признался, что больше всего переживает за подростков, которые обнаружили в себе склонность к гомосексуализму, ведь в этом возрасте они очень склонны к суицидальным мыслям и не знают, могут ли они кому-то открыться, ведь реакция близких и друзей совершенно непредсказуема.

«Пастырь должен говорить, чтобы подросток начал себя потихоньку воспринимать в этом. Нормальный священник должен сказать, что ты нормальный, все нормально, успокойся, давай поговорим и разберемся со всем», – считает он.

Церковь и аборты

Отец Корнилий признался, что отношение к абортам у него отрицательное. По его мнению, даже в случае изнасилования, женщина может выносить, родить ребенка, зачатого при таких ужасающих обстоятельствам, чтобы потом его отдать. Потому что он считает, что рождение – это единственный подарок, который мы не можем дать себе сами.

– Но ведь у женщины должен быть выбор?