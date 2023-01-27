«Летали над головой»: Оля Полякова рассказала, как над ее домом пролетели российские беспилотники

Украинская певица Оля Полякова поделилась, что ночь на 26 января для нее прошла крайне неспокойно. Она слышала, как прямо над ее домом в направлении Киева пролетали иранские дроны. Знаменитость призналась, что в этот момент ей было очень страшно.

«Ну и ночь была… У меня газонокосилки (иранские дроны, - ред) летали прямо над головой. Так громко и так близко еще не было ни разу. Я полночи не спала», - рассказала в своем блоге Полякова.

Артистка добавила, что пытается отвлекаться от мыслей о войне и от депрессивного состояния при помощи спорта.

«Несмотря на то, что в нашей стране продолжается война и 26 января были ракетные удары, и я в полночь не спала, но я считаю, что тренировке быть. Тем более, ко мне уже приехал мой тренер», - поделилась в блоге Оля.

После 24 февраля 2022 года знаменитость вместе с дочками Машей и Алисой выехала за границу. Однако летом она приняла решение вернуться. Сейчас певица находится в своем доме под Киевом, а дочерей оставила в Великобритании – старшая там поступила в колледж, а младшая пошла учиться в школу.