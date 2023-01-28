Положение планет способствует и активному отдыху, и решению хозяйственных задач. Это хороший день для семейного совета по финансовому вопросу и отличный день для покупок, пишет Mir24.
Что приготовила суббота? Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака
Овен, вы сможете хотя бы немного погреться в лучах славы. В любом случае, вам будет, за что самих себя похвалить.
Телец, эти выходные будут более удачными для представителей знака, имеющих тягу к творческим занятиям.
Близнецы, у вас получится овладеть каким-то полезным практическим навыком.
Рак, эти выходные надо посвятить приятным занятиям, которые вы по какой-то причине откладывали.
Лев, у вас будет весомый повод почувствовать себя любимцем фортуны.
Дева, вам будет легко заручиться симпатией самых разных людей. Особенно если вы пустите в ход чувство юмора.
Весы, вы будете супер-успешны в творческих и интеллектуальных занятиях. Отличные идеи и вдохновение станут спутниками этого дня.
Скорпион, вы сможете сделать исключительно удачные покупки для себя и для любимого человека.
Стрелец, вы блеснете обширными познаниями и редкой изобретательностью.
Козерог, некое приятное событие выведет вас из задумчивости.
Водолей, вы разгадаете чью-то хитрость, но и о ваших секретах кто-то может начать догадываться.
Рыбы, вы будете просто очаровательны, сумеете произвести благоприятное впечатление даже ничего для этого специально не делая.