Что приготовила суббота? Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака

Овен, вы сможете хотя бы немного погреться в лучах славы. В любом случае, вам будет, за что самих себя похвалить.

Телец, эти выходные будут более удачными для представителей знака, имеющих тягу к творческим занятиям.

Близнецы, у вас получится овладеть каким-то полезным практическим навыком.

Рак, эти выходные надо посвятить приятным занятиям, которые вы по какой-то причине откладывали.

Лев, у вас будет весомый повод почувствовать себя любимцем фортуны.

Дева, вам будет легко заручиться симпатией самых разных людей. Особенно если вы пустите в ход чувство юмора.

Весы, вы будете супер-успешны в творческих и интеллектуальных занятиях. Отличные идеи и вдохновение станут спутниками этого дня.

Скорпион, вы сможете сделать исключительно удачные покупки для себя и для любимого человека.

Стрелец, вы блеснете обширными познаниями и редкой изобретательностью.

Козерог, некое приятное событие выведет вас из задумчивости.

Водолей, вы разгадаете чью-то хитрость, но и о ваших секретах кто-то может начать догадываться.