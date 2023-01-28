Сб, 28.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Что приготовила суббота? Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Что приготовила суббота? Гороскоп на 28 января для всех знаков Зодиака
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

​Положение планет способствует и активному отдыху, и решению хозяйственных задач. Это хороший день для семейного совета по финансовому вопросу и отличный день для покупок, пишет Mir24.

Овен, вы сможете хотя бы немного погреться в лучах славы. В любом случае, вам будет, за что самих себя похвалить.

Телец, эти выходные будут более удачными для представителей знака, имеющих тягу к творческим занятиям.

Близнецы, у вас получится овладеть каким-то полезным практическим навыком.

Рак, эти выходные надо посвятить приятным занятиям, которые вы по какой-то причине откладывали.

Лев, у вас будет весомый повод почувствовать себя любимцем фортуны.

Дева, вам будет легко заручиться симпатией самых разных людей. Особенно если вы пустите в ход чувство юмора.

Весы, вы будете супер-успешны в творческих и интеллектуальных занятиях. Отличные идеи и вдохновение станут спутниками этого дня.

Скорпион, вы сможете сделать исключительно удачные покупки для себя и для любимого человека.

Стрелец, вы блеснете обширными познаниями и редкой изобретательностью.

Козерог, некое приятное событие выведет вас из задумчивости.

Водолей, вы разгадаете чью-то хитрость, но и о ваших секретах кто-то может начать догадываться.

Рыбы, вы будете просто очаровательны, сумеете произвести благоприятное впечатление даже ничего для этого специально не делая.

Ключевые слова
Наверх