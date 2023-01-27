У каждого человека есть свой астрологический противник. Он определяется расположением на оси, в концах которой находятся два созвездия - знаки Зодиака, пишет rsute.ru.
Астрологический противник: кто ваш главный враг по знаку Зодиака и чему он вас может научить
Они противоположны не только по расположению, но и по характеру, потому что находятся в оппозиции. Два знака, объясняет астролог Юлия Лифанова, часто являются пожизненными конфликтерами, потому что их личностные характеристики слишком отличаются.
Но даже если кажется, что вас с вашим главным врагом по знаку зодиака совершенно нельзя сравнивать, это не так. Конфликтная пара - это два проявления одного и того же. Только ваш противник может показать вам те слабые стороны, которые вы сами в себе не замечаете. Это тень, которую вы стремитесь закрыть собой, своим осознанным «я».
Главные конфликтные пары
Овен и Весы
Главное непонимание между ними - это социальная сфера. Если Овну нужно, прежде всего, обеспечить комфорт себе, то Весы будут хронически на это раздражаться. Эгоист и альтруист не могут понять друг друга по определению. Но могут увидеть, что в чем-то переборщили, ведь любая крайность создает проблемы. Овен может пострадать от чрезмерного эгоизма, а Весы - от желания всем угодить.
Телец и Скорпион
Этот знак не любит обострять отношения, потому что это выводит его из состояния комфорта. Для него главное - находиться в своей тарелке, обеспечить себя запасными путями, а порой и приукрасить действительность ради высокой цели идеализма. Но Скорпиону такая позиция претит: пусть все видят, что скрывается за романтической ширмой, пусть маски летят прочь. Люди, родившиеся под этим созвездием, обожают выводить других на чистую воду, потому с ними может быть сложно ужиться.
Близнецы и Стрелец
Их нельзя помирить из-за отношения к важным вещам. Для Близнецов поспешность с выводами органична, они не особо напрягаются погружением в суть проблемы и легко распространяют слухи, потому что очень общительны. Но Стрельцам важно докопаться до правды, подойти к вопросу фундаментально. Они вечно злятся на манеру Близнецов упрощать сложные вещи.
Рак и Козерог
Этим людям тяжело выстроить гармоничные отношения, ведь у них разные подходы к вопросам карьеры и семьи. Для Козерога существует четкая последовательность: сначала работа, потом - все остальное (если на него вообще останется время). А Раки тщетно взывают их сосредоточиться на доме, родных и быте. Но это вряд ли получится, ведь Козерог - убежденный карьерист, а Рак - неисправимый романтик.
Лев и Водолей
Эти знаки свободолюбивы и любят во всем творческий подход, но выбирают разные методы. Лев - это большой ребенок, обожающий подарки, шумиху, внимание и праздность. А Водолей - властелин над хаосом, укротивший себя самого. Он не станет впадать в самолюбование, хотя знает себе цену, любит четкий план, даже если сама идея безумна.
Дева и Рыбы
Совершенно разные взгляды на порядок и логику, на необходимость держаться в рамках. Девы не могут примириться с мечтательностью водного знака, его внутренней неупорядоченностью, медлительностью. А Рыбы, которые всегда исходят из своего настроения, не понимают, как можно всегда действовать планомерно, не выбиваясь из графиков и режимов.