Астрологический противник: кто ваш главный враг по знаку Зодиака и чему он вас может научить

Они противоположны не только по расположению, но и по характеру, потому что находятся в оппозиции. Два знака, объясняет астролог Юлия Лифанова, часто являются пожизненными конфликтерами, потому что их личностные характеристики слишком отличаются.

Но даже если кажется, что вас с вашим главным врагом по знаку зодиака совершенно нельзя сравнивать, это не так. Конфликтная пара - это два проявления одного и того же. Только ваш противник может показать вам те слабые стороны, которые вы сами в себе не замечаете. Это тень, которую вы стремитесь закрыть собой, своим осознанным «я».

Главные конфликтные пары

Овен и Весы

Главное непонимание между ними - это социальная сфера. Если Овну нужно, прежде всего, обеспечить комфорт себе, то Весы будут хронически на это раздражаться. Эгоист и альтруист не могут понять друг друга по определению. Но могут увидеть, что в чем-то переборщили, ведь любая крайность создает проблемы. Овен может пострадать от чрезмерного эгоизма, а Весы - от желания всем угодить.

Телец и Скорпион