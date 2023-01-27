ВИДЕО ⟩ В условиях строгой секретности: Юлию Тимошенко застукали на отдыхе за границей

Журналист «УП» Михаил Ткач провел расследование «Батальон Дубай. Кто скрывается в Персидском заливе», рассказав, в частности, о вояже лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая начало нового года провела в ОАЭ на вилле пятизвездочного отеля «Kempinski» на насыпном острове Палм-Джумейра.

Как утверждает автор расследования, ссылаясь на источники, Юлия Тимошенко вела в Дубае осторожный образ жизни: ее нельзя было увидеть гуляющей по набережной, а покидая помещение, она садилась в авто не на улице, а в подземном паркинге. Впрочем, журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на частном закрытом пляже отеля 5 января. Как только народный депутат заметила, что привлекла внимание, она сразу покинула пляж.