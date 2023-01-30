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Ему было 16, а маме 13: сын Леонида Куравлева рассказал о единственной любви легендарного актера

Limon.ee
Ему было 16, а маме 13: сын Леонида Куравлева рассказал о единственной любви легендарного актера
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Леонид Куравлев
Леонид Куравлев Фото: Astapkovich Vladimir

30 января исполнится год, как скончался всенародно любимый актер. Леонид Куравлев всю жизнь был верен супруге Нине, с которой познакомился в подростковом возрасте, пишет thevoicemag.ru.

Артист ушел из жизни в прошлом году в возрасте 85 лет. Его жена Нина Васильевна, с которой они прожили в браке более полувека, умерла в 2012 году. У супругов остались 60-летняя дочь Екатерина и 44-летний сын Василий.

Куравлев-младший с теплотой вспоминает родителей, которые прожили всю жизнь душа в душу. «Папа старше мамы на три года. Когда они познакомились, ему было 16, а маме 13. Какая-то симпатия, понятно, сразу появилась. А потом, чем старше они становились, тем больше времени проводили вместе. Поженились, когда отцу уже было 24 года. Любовь свою они пронесли через всю жизнь, за что я очень благодарен своим родителям. Для детей очень важно, чтобы родители были вместе. Отец нам часто после смерти мамы говорил, что она была для него самой красивой и невероятной», - отметил Василий.
 
 
У Леонида Вячеславовича было много поклонниц, которые буквально заваливали его письмами с признаниями в любви. Однако Нина Васильевна с мудростью относилась к этой стороне славы супруга и не изводила его приступами ревности.

После смерти мамы Екатерина переехала в квартиру родителей в Доме на набережной и посвятила себя заботам об отце. Леонид Куравлев не любил шумные мероприятия, а после утраты жены и вовсе стал вести затворнический образ жизни. Василий объяснил, почему сестра не присутствовала на похоронах папы - Екатерина очень болезненно пережила его смерть.

«Мы общаемся, видимся пару раз в месяц. Хотя она тоже, как и папа, достаточно закрытый человек. Тут много писали, что она не пришла на его похороны. Да, это правда. Но у нее после смерти папы был очень сильный стресс, она с ним не справилась и просто не смогла прийти», - сообщил Куравлев.

Актер фильма «Афоня» последние дни провел в хосписе. «Тяжело об этом говорить. Мы видели, что силы папу покидают, и его положили в больницу, где он и скончался. Ковида у него не было, как говорили многие», - рассказывает сын актера.
 
Василий признался, что по характеру не похож на отца. Мужчина окончил Московский автодорожный институт, стал кандидатом экономических наук, занимается бизнесом. Они с супругой воспитывают троих сыновей – Степана, Федора и Григория. Перед смертью Леонид Вячеславович отметил, что главное для него – чтобы дети и внуки были здоровы и счастливы.

Куравлева похоронили рядом с женой на Троекуровском кладбище. «Безусловно, отец меня много чему научил, и выделить что-то сложно. От отца у меня есть многое во внешности. По характеру? Думаю, нет, не похожи. Выдающиеся люди вообще идут каким-то своим путем», - добавил Василий.

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