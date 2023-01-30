Ему было 16, а маме 13: сын Леонида Куравлева рассказал о единственной любви легендарного актера

30 января исполнится год, как скончался всенародно любимый актер. Леонид Куравлев всю жизнь был верен супруге Нине, с которой познакомился в подростковом возрасте, пишет thevoicemag.ru.
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Артист ушел из жизни в прошлом году в возрасте 85 лет. Его жена Нина Васильевна, с которой они прожили в браке более полувека, умерла в 2012 году. У супругов остались 60-летняя дочь Екатерина и 44-летний сын Василий.
После смерти мамы Екатерина переехала в квартиру родителей в Доме на набережной и посвятила себя заботам об отце. Леонид Куравлев не любил шумные мероприятия, а после утраты жены и вовсе стал вести затворнический образ жизни. Василий объяснил, почему сестра не присутствовала на похоронах папы - Екатерина очень болезненно пережила его смерть.
«Мы общаемся, видимся пару раз в месяц. Хотя она тоже, как и папа, достаточно закрытый человек. Тут много писали, что она не пришла на его похороны. Да, это правда. Но у нее после смерти папы был очень сильный стресс, она с ним не справилась и просто не смогла прийти», - сообщил Куравлев.
Куравлева похоронили рядом с женой на Троекуровском кладбище. «Безусловно, отец меня много чему научил, и выделить что-то сложно. От отца у меня есть многое во внешности. По характеру? Думаю, нет, не похожи. Выдающиеся люди вообще идут каким-то своим путем», - добавил Василий.