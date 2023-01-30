Ему было 16, а маме 13: сын Леонида Куравлева рассказал о единственной любви легендарного актера

Артист ушел из жизни в прошлом году в возрасте 85 лет. Его жена Нина Васильевна, с которой они прожили в браке более полувека, умерла в 2012 году. У супругов остались 60-летняя дочь Екатерина и 44-летний сын Василий.

Куравлев-младший с теплотой вспоминает родителей, которые прожили всю жизнь душа в душу. «Папа старше мамы на три года. Когда они познакомились, ему было 16, а маме 13. Какая-то симпатия, понятно, сразу появилась. А потом, чем старше они становились, тем больше времени проводили вместе. Поженились, когда отцу уже было 24 года. Любовь свою они пронесли через всю жизнь, за что я очень благодарен своим родителям. Для детей очень важно, чтобы родители были вместе. Отец нам часто после смерти мамы говорил, что она была для него самой красивой и невероятной», - отметил Василий.