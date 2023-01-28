32-летняя Лисса Айрес жаждала славы, а потому решила попытать счастья на портале для взрослых OnlyFans, пишет super.ru.
Девушка потратила состояние ради самых больших ягодиц в мире: вот ее история
При этом будущая звезда понимала, что без изюминки далеко не уйдешь, и решилась на пластическую операцию. Девушка выбрала себе достойную соперницу и поставила амбициозную цель: сделать ягодицы больше, чем у Ким Кардашьян.
«У меня всегда были довольно пышные формы, но мне хотелось больше и больше, поэтому я воспользовалась возможностью откачать весь жир с других частей своего тела, чтобы поместить его туда, где он действительно был необходим», - рассказала Лисса в интервью Daily Star. Цель начинающей селебрити - первая строчка рейтинга обладательниц самых больших ягодиц в мире. Для этого Лиссе нужно поддерживать себя в форме - и не только с помощью операций: она занимается спортом и придерживается подходящей диеты. «Мне нужно быть в идеальной форме, чтобы делать красивые фотографии и выглядеть сексуально. По этой причине я вложила в свое тело внушительные средства», - признается звезда.
Однако необычная внешность девушки уже приносит дивиденды: у Лиссы 2,5 миллиона подписчиков в Инстаграме и около миллиона на OnlyFans. Фанбаза с радостью донатит колоритной красавице. «В свой лучший месяц я заработала 75 тысяч фунтов, но и в худшие времена мне с лихвой хватает не только на пластику, но и на то, чтобы накопить на покупку квартиры в Майами», - отмечает Лисса.
И нет, мы не призываем повторять эту историю «успеха».