Девушка потратила состояние ради самых больших ягодиц в мире: вот ее история

«У меня всегда были довольно пышные формы, но мне хотелось больше и больше, поэтому я воспользовалась возможностью откачать весь жир с других частей своего тела, чтобы поместить его туда, где он действительно был необходим», - рассказала Лисса в интервью Daily Star. Цель начинающей селебрити - первая строчка рейтинга обладательниц самых больших ягодиц в мире. Для этого Лиссе нужно поддерживать себя в форме - и не только с помощью операций: она занимается спортом и придерживается подходящей диеты. «Мне нужно быть в идеальной форме, чтобы делать красивые фотографии и выглядеть сексуально. По этой причине я вложила в свое тело внушительные средства», - признается звезда.