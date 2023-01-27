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Слишком дорого платить: Финляндия хочет вернуть панд обратно в Китай

Limon.ee
Слишком дорого платить: Финляндия хочет вернуть панд обратно в Китай
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Фото: RZSS / SWNS

В Финляндии разгорелся скандал вокруг панд зоопарка города Яхтяри.

Панд из зоопарка Яхтяри, возможно, придется вернуть в Китай. С таким заявлением выступило министерство сельского и лесного хозяйства, сообщает еженедельник Suomen Kuvalehti.

При обсуждении проекта бюджета страны выяснилось, что плата за них доходит до €1 млн в год – животные находятся в аренде, за которую зоопарк платит в фонд защиты панд в Китае.

Сумма вызвала серьезный резонанс – потому что на сохранение исчезающего песца в Лапландии выделяют всего €100.000.

В итоге зоопарк решил вернуть панд в Китай.

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