Слишком дорого платить: Финляндия хочет вернуть панд обратно в Китай

Панд из зоопарка Яхтяри, возможно, придется вернуть в Китай. С таким заявлением выступило министерство сельского и лесного хозяйства, сообщает еженедельник Suomen Kuvalehti.

При обсуждении проекта бюджета страны выяснилось, что плата за них доходит до €1 млн в год – животные находятся в аренде, за которую зоопарк платит в фонд защиты панд в Китае.